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Житель Уфы выманил 18 млн руб под видом поставки майнинга

Экономика » Криптовалюты

Главное следственное управление МВД по республике Башкортостан возбудило уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Уфы по статье "мошенничество".

Житель Уфы выманил 18 млн руб под видом поставки майнинга. 391295.jpeg

Втираясь в доверие, он обманул 14 человек на общую сумму 18 миллионов рублей. Возможно, по мере проведения расследования, количество потерпевших увеличится.

Жертвами 33-летнего горожанина стали жители Республики Башкортостан в возрасте от 45 до 62 лет. Сумма вложений варьировалась от 100 тысяч до нескольких миллионов рублей.

Подозреваемый находил людей, которые были готовы вложить деньги в его инвестиционную компанию. Он говорил, что собирается построить в Уфе мусороперерабатывающий завод, а также наладить производство электрогенераторов не требующих топлива и эти вложения принесут большую прибыль. С потенциальными вкладчиками он знакомился на различных бизнес-тренингах и семинарах.

Как отмечают в пресс-службе МВД по республике Башкортостан, когда подошел срок выплат для инвесторов, "предприниматель" не смог выполнить обещанного. На сегодня все потерпевшие от преступной деятельности подозреваемого не установлены.

По предварительным данным, подозреваемый также может иметь отношение к хищению денег граждан под видом поставки оборудования для "майнинга" криптовалюты.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а следствие разыскивает других потерпевших.

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