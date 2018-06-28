Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

США конфискуют биткоины на $24 миллиона

Экономика » Криптовалюты

Министерство юстиции США обнародовало результаты первой общенациональной кампании по борьбе с продавцами нелегальных товаров в даркнете — Operation Dark Gold.

США конфискуют биткоины на миллиона. 388820.jpeg

В спецоперации участвовали не менее пяти федеральных агентств и ведомство Министерства внутренней безопасности США по борьбе с отмыванием денег.

В ходе операции были арестованы и переданы суду более 35 «чёрных» продавцов. Об этом сообщает Coindesk. Ведомство отметило, что в результате операции было изъято «большое количество наркотиков», более 100 единиц огнестрельного оружия (пистолеты, штурмовые винтовки и гранатомёт), $3,6 млн. в валюте и золотых слитках, а также 4000 биткоинов (около $24 млн. на момент публикации).

Правительство США хочет конфисковать 4 000 BTC, которые были изъяты во время ареста продавцов и закрытия рынков даркнета. Согласно заявлению, опубликованному министерством юстиции округа Мэриленд, прокуроры предъявили обвинение двум гражданам США - Райану Фаресу (Ryan Farace) и Роберту Суэйну (Robert Swain).

Обвиняемые предположительно производили наркотики и распространяли их через торговые площадки даркнета. В заявлении утверждается, что обвиняемые также получали поступления от продажи наркотиков в биткоине в период с ноября 2013 года по июнь 2017 года, которые были изъяты правоохранительными органами.

«В рамках обвинительного акта правительство изыскивает конфискацию не менее $5 665 000 плюс стоимость 4 000 биткоинов, которые, как предполагается, представляют собой доходы от незаконных продаж наркотиков», - говорится в заявлении.

В случае одобрения этот запрос станет последним дополнением к существующему пулу криптовалют, конфискованных правительством США, которые в дальнейшем могут быть проданы через аукционы и попадут на рынок. Это не первый раз, когда власти конфисковали биткоины (или другие криптовалюты) в рамках закрытия рынков даркнета.

Одной из самых крупных конфискаций стало изъятие 144 000 BTC основателя рынка даркнета Silk Road. Впоследствии они были проданы на аукционах с 2013 по 2015 год. Ранее в этом году Служба маршалов США также провелааукцион по продаже более 3 800 биткоинов (стоимостью $51 миллион) - первый после продажи 2 700 BTC в 2016 году.

Кроме того, в марте этого года Служба маршалов объявила о проведении аукциона по продаже 2 170 BTC, изъятых в связи с различными уголовными, гражданскими и административными делами.

Между тем, в другом обвинительном заключении весной этого года правительство США также пыталось конфисковать 500 биткоинов после того, как обвинило четырех человек в создании поддельных удостоверений личности.

Не только США активно продают криптовалюты, добытые незаконным путем. Недавно власти Баварии продали на биржах криптовалюты на $14 миллионов. По имеющимся сведениям, за два месяца было продано 1 312 BTC, 1 399 BCH, 1 312 BTG и 220 ETH через более чем 1600 транзакций на немецкой торговой платформе. Даркнет за несколько последних лет приобрёл зловещую репутацию в связи с огромными объёмами торговли нелегальными товарами и услугами за криптовалюты.

Ранее издание Motherboard представило несколько способов отслеживания преступников в «тёмной паутине» через внедрение агентов под прикрытием, сбор данных из открытых источников, внедрение вредоносного ПО или перехват поставок.

Отслеживание криптовалютных транзакций тоже относится к основным методам, ведь даже при наличии криптовалют с повышенным уровнем анонимности (Zcash, Dash, Monero) биткоин в даркнете сохраняет популярность. Напомним, что недавно французская полиция выследила наркоторговца из даркнета по биткоин-транзакциям.

Путин встретится с Трампом после финала Чемпионата мира Путин встретится с Трампом после финала Чемпионата мира

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы биткоин биткоин курс биткоин курс криптовалюты курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Мнение эксперта
Рождение новой религии в блокчейне Ethereum
Точка зрения
Ельцин спас Россию одним договором
Европа
Почему Ротшильды финансируют войны?
Читательский топ
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Новости Все >
"Там под фартуком нечто!": снят эпический досмотр иностранного фаната
Ученые официально предупредили о конце света
Допрыгался: Саккашвили приговорили к 6 годам тюрьмы
Болельщики узнали: "В каждом баре во время ЧМ сидит офицер ФСБ"
Кадыров предложил жестокий способ борьбы с коррупцией
Путин встретится с Трампом после финала Чемпионата мира
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Симферополь
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста

Крым, ставший четыре года назад частью России, постепенно адаптируется к изменениям в лучшую сторону.

Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Силовые структуры
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Мир
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией

Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.

Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
США и Канада
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Общество
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом

Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.

Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Общество
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Мир
Полицейский во Франции создал партизанскую группу по борьбе с исламистами
Игорь Буккер Где в Европе находится очаг паразитов? Игорь Буккер Василий Амирджанов Москва учит беречь мундиали смолоду Василий Амирджанов Дарья Касьянова Времена меняются, чебуреки остаются  Дарья Касьянова
Комментарии
США и НАТО заберут Калининград за Крым
"Я свободен!": Франция отпустила Сулеймана Керимова, сняв с него все обвинения
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Болельщики узнали: "В каждом баре во время ЧМ сидит офицер ФСБ"
Из-за чего пол-России хочет "свалить из страны"?
Ученые официально предупредили о конце света
Bloomberg рассказал про три управляющих миром семьи
Забытый подвиг советских подводников
Ненавистнику Кикабидзе ответили про СССР
"Падишах приказал пахать!": туркменам запретили выезд из страны
Почему Ротшильды финансируют войны?
Ельцин спас Россию одним договором
Ельцин спас Россию одним договором
Ученые официально предупредили о конце света
Из-за чего пол-России хочет "свалить из страны"?
В США перехвачен сигнал к началу ядерной войны
Ельцин спас Россию одним договором
Ученые официально предупредили о конце света
Из-за чего пол-России хочет "свалить из страны"?
Ельцин спас Россию одним договором
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Европа
Почему Ротшильды финансируют войны?

Банковский сектор всегда был единственным источником денег для лидеров тех стран, которые участвовали в войнах. Они всегда могли занять денег у банкиров.

Почему Ротшильды финансируют войны?
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Мир
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Евроколонии США недовольны новыми поборами
Мир
Евроколонии США недовольны новыми поборами
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
Бывший СССР
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
США и Канада
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Россия не вернется - нам там делать нечего
Мир
Россия не вернется - нам там делать нечего
Как была организована прослушка Белого дома
США и Канада
Как была организована прослушка Белого дома
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Новости Молдовы
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Мир
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
США и Канада
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался