США конфискуют биткоины на $24 миллиона

Министерство юстиции США обнародовало результаты первой общенациональной кампании по борьбе с продавцами нелегальных товаров в даркнете — Operation Dark Gold.

В спецоперации участвовали не менее пяти федеральных агентств и ведомство Министерства внутренней безопасности США по борьбе с отмыванием денег.

В ходе операции были арестованы и переданы суду более 35 «чёрных» продавцов. Об этом сообщает Coindesk. Ведомство отметило, что в результате операции было изъято «большое количество наркотиков», более 100 единиц огнестрельного оружия (пистолеты, штурмовые винтовки и гранатомёт), $3,6 млн. в валюте и золотых слитках, а также 4000 биткоинов (около $24 млн. на момент публикации).

Правительство США хочет конфисковать 4 000 BTC, которые были изъяты во время ареста продавцов и закрытия рынков даркнета. Согласно заявлению, опубликованному министерством юстиции округа Мэриленд, прокуроры предъявили обвинение двум гражданам США - Райану Фаресу (Ryan Farace) и Роберту Суэйну (Robert Swain).

Обвиняемые предположительно производили наркотики и распространяли их через торговые площадки даркнета. В заявлении утверждается, что обвиняемые также получали поступления от продажи наркотиков в биткоине в период с ноября 2013 года по июнь 2017 года, которые были изъяты правоохранительными органами.

«В рамках обвинительного акта правительство изыскивает конфискацию не менее $5 665 000 плюс стоимость 4 000 биткоинов, которые, как предполагается, представляют собой доходы от незаконных продаж наркотиков», - говорится в заявлении.

В случае одобрения этот запрос станет последним дополнением к существующему пулу криптовалют, конфискованных правительством США, которые в дальнейшем могут быть проданы через аукционы и попадут на рынок. Это не первый раз, когда власти конфисковали биткоины (или другие криптовалюты) в рамках закрытия рынков даркнета.

Одной из самых крупных конфискаций стало изъятие 144 000 BTC основателя рынка даркнета Silk Road. Впоследствии они были проданы на аукционах с 2013 по 2015 год. Ранее в этом году Служба маршалов США также провелааукцион по продаже более 3 800 биткоинов (стоимостью $51 миллион) - первый после продажи 2 700 BTC в 2016 году.

Кроме того, в марте этого года Служба маршалов объявила о проведении аукциона по продаже 2 170 BTC, изъятых в связи с различными уголовными, гражданскими и административными делами.

Между тем, в другом обвинительном заключении весной этого года правительство США также пыталось конфисковать 500 биткоинов после того, как обвинило четырех человек в создании поддельных удостоверений личности.

Не только США активно продают криптовалюты, добытые незаконным путем. Недавно власти Баварии продали на биржах криптовалюты на $14 миллионов. По имеющимся сведениям, за два месяца было продано 1 312 BTC, 1 399 BCH, 1 312 BTG и 220 ETH через более чем 1600 транзакций на немецкой торговой платформе. Даркнет за несколько последних лет приобрёл зловещую репутацию в связи с огромными объёмами торговли нелегальными товарами и услугами за криптовалюты.

Ранее издание Motherboard представило несколько способов отслеживания преступников в «тёмной паутине» через внедрение агентов под прикрытием, сбор данных из открытых источников, внедрение вредоносного ПО или перехват поставок.

Отслеживание криптовалютных транзакций тоже относится к основным методам, ведь даже при наличии криптовалют с повышенным уровнем анонимности (Zcash, Dash, Monero) биткоин в даркнете сохраняет популярность. Напомним, что недавно французская полиция выследила наркоторговца из даркнета по биткоин-транзакциям.