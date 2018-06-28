Регуляторы Китая предлагает разработать лицензирование крипты

Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC) указала на необходимость лицензирования местными регулирующими органами деятельности, имеющей отношение к криптовалютам.

"Исследование разработки и регулирования технологии распределенного реестра, блокчейна и цифровых валют"провели сотрудники CBRC Ли Вэньхон (Li Wenhong) и Цзян Цзэшен (Jiang Zeshen).

Важной частью исследования стал анализ глобальных изменений правового поля реализуемых различными юрисдикциями в части определения природы и функций криптовалют и ICO.

"В настоящее время любая сделка с капиталом, относящаяся к технологии распределенного реестра, блокчейну, криптовалюте и ее деривативам, ICO и операциям по обмену, должна рассматриваться как финансовые услуги.

Поэтому они должны быть помещены в соответствующие финансовые регламентные рамки с целью законной работы на основании лицензии," — говориться в документе. Судя по всему китайский регулятор определился с юридической природой криптовалют и приравнял из к финансам.

Это заявление выглядит достаточно революционно для китайских властей. Ранее в Китае были введены запреты на операции с криптовалютами, ICO и майнинг.

В документе отмечается, что потенциальное регулирование не должно ограничиваться только ICO и торговлей криптовалютами, а должно применяться к любому сервису, который имеет дело с транзакциями, связанными с блокчейном.

Самые известные примеры лицензирования деятельности криптовалютных компаний в США и Япония. В Нью-Йорке правила BitLicense были настолько драконовскими, что многие криптовалютные и блокчейн-стартапы покинули штат, и теперь начата публичная дискуссия об отмене спорного регулирования.

В Японии дела обстоят несколько лучше — там система работает для регулирования деятельности бирж, а не для подавления инноваций. Но недавно FSA Японии ужесточило требования по лицензированию криптовалютных бирж в связи с участившимися взломами и проблемами в системе безопасности площадок.