Финансовая группа ING Group провела онлайн-опрос почти 15 тыс. граждан из 15 стран по их отношению к криптовалюте.
Опрос проводился в периоде с 26 марта по 6 апреля 2018 г. совместно с компанией Ipsos. В исследовании приняли участие по 1000 граждан из Австрии, Бельгии, Чехии, Франции, Германии, Италии Люксембурга, Нидерландов, Польши, Румынии, Испании, Турции, Великобритании, США и Австралии.
Как отмечается в отчете, 66% жителей Европы, 57% США и 70% Австралии слышали о криптовалютах. Менее, чем один из десяти европейцев (9%), вложились в криптовалюты.
Кроме того, 16% планируют приобрести цифровые активы в будущем, что позволяет предположить прирост интереса более, чем в два раза. Учитывая то, что треть опрошенных европейцев (34%) не слышали о криптовалютах, потенциальный прирост может даже превысить ожидания. О наличии в своем портфеле криптовалют рассказали также 7% опрошенных австралийцев и 8% американцев.
Также около трети респондентов из Европы (35%) назвали криптовалюты "будущим онлайн-платежей". Часть европейцев сообщили, что могли бы задуматься об использовании криптовалют для оплаты небольших покупок, например, чашки кофе (23%), товаров из-за рубежа по интернету (30%) или в виде взносов за обучение своих детей в университете (20%).
15% европейцев сказали, что рассмотрели бы оплату труда в биткойнах или альткойнах.
При поиске информации об инвестировании в криптовалюты, европейцы более склонны искать специализированные сайты (27%) или финансовых консультантов (21%), чем спрашивать рекомендации друзей или членов семьи (8%).
С другой стороны, около 29% европейцев рассказали, что никогда не будут инвестировать в криптовалюты поскольку считают их слишком рискованным активом. Почти трое из 10 (29%) европейцев заявили, что они никогда не будут инвестировать в криптовалюты.
Многие из них считают криптовалюты довольно рискованным активом. Например, 46% респондентов из Европы оценивают акции как менее рискованные активы, нежели цифровые валюты вроде биткоина. Порядка 24% опрошенных сообщили, что считают акции и криптовалюты одинаково рискованными активами.
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