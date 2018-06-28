Стив Возняк: биткойн - "просто потрясающий"

Соучредитель Apple Стив Возняк считает блокчейн пузырем, подобным проектам эпохи dotcom, но полагает, что он может иметь потенциал в будущем.

Во время конференции по технологиям NEX в Нью-Йорке Возняк сказал, что эпоха dotcom создала подобный хайп вокруг компаний, которые в конечном итоге не выполнили свои обещания: "Это был пузырь, и то же самое я ощущаю сейчас в отношении блокчейна".

Тем не менее Возняк добавил, что блокчейн "децентрализован и полностью заслуживает доверия", отметив, что возможно "потребуется некоторое время" на то, чтобы его потенциал мог быть полностью реализован: "Это не может измениться за один день, многие идеи блокчейна, которые действительно хороши, появились слишком рано, они могут сжечь себя, так как не готовы к стабильности в долгосрочной перспективе".

Возняк выразил аналогичные настроения в отношении будущего потенциала как блокчейна, так и криптовалют в прошлом месяце. CNBC отмечает, что Возняк выделил Ethereum (ETH) как одну из криптовалют, которая может существовать в долгосрочной перспективе, из-за его универсальности, позволяющей разработчикам строить свой блокчейн.

В середине мая на конференции в Вене Возняк также сравнил платформу Ethereum с платформой Apple, заявив, что она может стать столь же влиятельной, как Apple, в будущем. Возняк также упомянул о возможности использования блокчейна конкурентами социальной сети Facebook, который, по его словам, в настоящее время является монополистом в этом сегменте.

Возняк, который в начале этого месяца упомянул Биткойн (BTC) как "чистое цифровое золото", отметил, что биткойн по-прежнему "просто потрясающий".