Andreessen Horowitz открыл фонд для криптовалют

Фонд инвестиционного дома Andreessen Horowitz под названием a16z на $300 млн приступил к работе. Сопредседателем фонда и генеральным партнером фирмы станет бывший федеральный прокурор и помощник генпрокурора США Кэтрин Хон (Kathryn Haun).

Компания уже инвестировала в ряд известных блокчейн-стартапов, в том числе в криптовалютную биржу Coinbase, а также участвовала в инвестировании в Ripple, Openbazaar и криптовалютный хедж-фонд Polychain. Генеральный партнер Andreessen Horowitz Крис Диксон (Chris Dixon) также отметил, что криптофонд будет придерживаться долгосрочной стратегии в своих инвестициях.

"Мы инвестируем в криптовалютные активы более 5 лет, — отметил он. — Мы никогда не продавали ни одну из этих инвестиций и не планируем в ближайшее время. Мы создали криптофонд фонд a16z, чтобы иметь возможность сохранять инвестиции в более 10 лет.

Мы планируем последовательные длительные инвестиции вне зависимости от рыночных условий. Даже если наступит еще одна "криптозима".

Фонд a16z сосредоточит свои усилия на проектах с "неспекулятивным вариантом применения", то есть его стратегия не направлена на извлечение большой прибыли в кратчайшие сроки. "Мы хотим чтобы сервисы, основанные на криптографических протоколах, использовались сотнями миллионов и даже миллиардами людей, — написал Диксон.

— Криптовалютные токены — это класс собственных активов цифровых сетей, но их ценность обусловлена базовыми практическими примерами использования".

Ранее "Правда.Ру" писала, что в феврале Coinshares Group объявила о запуске двух новых инвестиционных механизмов, привязанных к криптовалютам. "Активный" фонд будет следовать первоначальной стратегии с множеством криптовалютных активов.

Фонд "Высокая капитализация" станет более пассивным и крупным фондом совместного целевого финансирования. В апреле в Ханчжоу при поддержке городских властей запущен фонд объемом в $1.6 млрд для инвестиций в блокчейн-стартапы. А в Шэньчжэне — фонд для инвестиций в блокчейн-стартапы объемом в $80 млн.