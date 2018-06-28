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Источник Правда.Ру

Блокчейн позволит подтвердить подлинность диплома

Экономика » Криптовалюты

В России начались вступительные экзамены. Поскольку число бюджетных мест год от года не растет, а образовательные программы имеют тенденцию к удорожанию, а также ежегодно возникает большое число споров о подлинности как школьных, так и вузовских дипломов, специалисты, работающие в технологии блокчейн предложили свои решения для проверки подлинности документов об образовании.

Блокчейн позволит подтвердить подлинность диплома. 388761.jpeg

Так, финансовый университет при правительстве РФ в Москве запланировал применять блокчейн-технологию для хранения дипломов выпускников. Представители ВУЗа рассказали о том, что первая партия дипломов уже сейчас загружена на блокчейн.

Каждому документу присвоен уникальный идентификатор, содержащий личные данные, дипломы имеют свой хэш, базирующийся на алгоритме SHA-256.

С сентября 2018 года вуз планирует раскрыть данную информацию на своем официальном сайте. Распределенный реестр хранения данных даст возможность работодателям удостовериться в подлинности диплома.

"Каждая отдельная запись подписывается университетом. Это защита от того, что записи будут созданы третьими лицами. Подобные подделки не будут иметь верификацию, а значит не будут признаваться действительными. Данные шифруются по алгоритму SHA-256 и в результате для каждого диплома получается уникальный идентификатор — хэш диплома.

Сейчас ни один вуз в России не предоставляет такой сервис и не размещает публично данные о выданных дипломах, защищая эти данные криптографически", − говорится в официальном сообщении вуза. Подобная идея была реализована 2 года назад в Массачусетском технологическом институте (MIT) MediaLab и компании Learning Machine.

Они создали мобильное блокчейн-приложение Blockcerts Wallet, которое позволяет быстро и легко получить верифицированную версию диплома и поделиться ею с работодателями, друзьями и учебными заведениями. Летом 2017 года MIT выпустил 111 цифровых дипломов, выданных в дополнение к бумажным. Подробная информация, указанная в дипломе, не хранится в блокчейне.

В нём есть только временная метка, которая указывает, что MIT создал цифровую запись. Цифровая версия диплома с открытым ключом высылается на e-mail. Внедрением Blockcerts занимается также и университет Мельбурна в Австралии.

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