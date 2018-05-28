"Мегафон" планирует внедрять услуги на базе блокчейна

Операционный директор "Мегафона" Анна Серебряникова с марта стала еще и гендиректором компании "Кометрика". Эта компания, зарегистрированная в марте этого года по тому же адресу, что и центральный офис "Мегафона" в Москве, принадлежит кипрской Gars Holding Ltd, отмечают СМИ.

"Мегафон" контролирует "Кометрику", но у него есть и партнеры – люди из команды разработчиков блокчейн-технологий, участвовавшей, в частности, в проектах Минэкономразвития и правительства Москвы.

По словам представителя "Мегафона", компания "Кометрика" будет развивать продукты и услуги, так или иначе связанные с блокчейном. Они будут связаны с IoT (интернетом вещей), автоматизацией бизнес-процессов, финансами и юриспруденцией.

Например, "Кометрика" планирует создать систему, в которой информация с различных датчиков будет переноситься в смарт-контракты (реализуются только при выполнении определенных условий).

По словам представителя "Мегафона", это решение адресовано ритейлерам и логистическим компаниям. Система позволит отследить, выполнены ли сроки доставки, поддерживалась ли нужная температура в грузовике-рефрижераторе, и, соответственно, автоматически выставлять штрафы при несоблюдении требований.

Помимо этого, представитель оператора говорит о решениях для ЖКХ, позволяющих получать информацию о коммунальных услугах и оплачивать их, системах проведения платежей, факторинговых операциях и оформлении закладных.

В перспективе системы "Кометрики" упростят работу юристов – позволят быстро оформлять документы и оперативно обмениваться ими с судами. Интерес операторов к сервисам на базе блокчейна аналитики считают вполне объяснимым: традиционные услуги сотовой связи в России одни из самых дешевых в мире и доходы от них практически не растут.

Поэтому операторы ищут пути диверсификации бизнеса: предлагают клиентам новые медийные и финансовые продукты, инвестируют в киберспорт, присматриваются к телемедицине.