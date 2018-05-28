Maersk начала использование блокчейн-платформы для страхования

Датская компания Maersk, являющаяся мировым лидером в сфере контейнерных перевозок, официально приступила к использованию блокчейн-платформы Insurwave, предназначенной для страхования в области морских перевозок. Об этом сообщает Seatrade Maritime News.

Платформа разработана совместными усилиями консалтинговой фирмы Ernst&Young и компании Guardtime и использует облачную технологию Microsoft Azure.

Ожидается, что в первый год работы с Insurwave компания Maersk застрахует одну тысячу морских судов, а общее количество цифровых транзакций превысит 500 тысяч. "Переход на платформу Microsoft Azure поможет нам автоматизировать ручные процессы, повысить общий уровень эффективности и снизить операционные расходы в области морского страхования", — сказал глава отдела рисков и страхования Maersk Ларс Хеннеберг.

В настоящий момент платформа также используется такими компаниями, как Willis Towers Watson, XL Catlin и MS Amlin. При этом разработчики планируют расширить функционал платформы, добавив в нее работу с морскими грузами, глобальной логистикой, а также авиационной и энергетической отраслями.

Как недавно писала "Правда.Ру", ранее в этом году Maersk в партнерстве с IBM объявила о создании нового предприятия, которое сосредоточится на создании торговой блокчейн-платформы для мировой логистической индустрии.