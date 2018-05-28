Киберпреступники похитили более 1 млрд в криптовалюте

С начала 2017 года киберпреступники украли около $1,2 млрд в криптовалюте, поскольку популярность биткоина и появление более 1500 цифровых токенов положили начало нерегулируемому сектору.

Такие данные приводятся в исследовании некоммерческой антифишинговой рабочей группы (Anti-Phishing Working Group, APWG) по криптовалютам. В отчет были включены как зарегистрированные, так и незарегистрированные кражи.

"Одна из проблем, которые мы наблюдаем в дополнение к преступной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков и отмывание денег с использованием криптовалют, - это кража этих токенов плохими парнями", - сказал в интервью Reuters главный исполнительный директор криптовалютной охранной фирмы CipherTrace и председатель APWG Дейв Джеванс.

По его оценкам, только около 20% или менее из $1,2 млрд были возвращены. Он отметил, что в связи с вступающим в силу 25 мая 2018 года новым положением Европейской комиссии о защите данных (GDPR) ситуация с расследованиями осложниться.

"GDPR будет отрицательно влиять на общую безопасность Интернета, а также будет непреднамеренно помогать киберпреступникам", - сказал Джеванс.

"Ограничивая доступ к важной информации, новый закон значительно затруднит расследование киберпреступности, кражи криптовалюты, фишинга, вымогательства, вредоносного ПО, мошенничества и т.д.", - добавил он.

Закон направлен на упрощение и консолидацию правил, которым компании должны следовать, чтобы защитить персональные данные и вернуть контроль над личной информацией гражданам и жителям ЕС.

Внедрение GDPR означает, что большинство данных по европейским доменам в протоколе WHOIS после 25 мая больше не будут публиковаться публично. WHOIS содержит регистрационные данные о владельцах доменных имен, IP-адресов и другую важную для правоохранителей информацию.

Джеванс отмечает, что именно данные WHOIS являются основным ресурсом для следователей и сотрудников правоохранительных органов, которые работают над предотвращением краж.