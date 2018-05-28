Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Киберпреступники похитили более 1 млрд в криптовалюте

Экономика » Криптовалюты

С начала 2017 года киберпреступники украли около $1,2 млрд в криптовалюте, поскольку популярность биткоина и появление более 1500 цифровых токенов положили начало нерегулируемому сектору.

Киберпреступники похитили более 1 млрд в криптовалюте. 387344.jpeg

Такие данные приводятся в исследовании некоммерческой антифишинговой рабочей группы (Anti-Phishing Working Group, APWG) по криптовалютам. В отчет были включены как зарегистрированные, так и незарегистрированные кражи.

"Одна из проблем, которые мы наблюдаем в дополнение к преступной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков и отмывание денег с использованием криптовалют, - это кража этих токенов плохими парнями", - сказал в интервью Reuters главный исполнительный директор криптовалютной охранной фирмы CipherTrace и председатель APWG Дейв Джеванс.

По его оценкам, только около 20% или менее из $1,2 млрд были возвращены. Он отметил, что в связи с вступающим в силу 25 мая 2018 года новым положением Европейской комиссии о защите данных (GDPR) ситуация с расследованиями осложниться.

"GDPR будет отрицательно влиять на общую безопасность Интернета, а также будет непреднамеренно помогать киберпреступникам", - сказал Джеванс. 

"Ограничивая доступ к важной информации, новый закон значительно затруднит расследование киберпреступности, кражи криптовалюты, фишинга, вымогательства, вредоносного ПО, мошенничества и т.д.", - добавил он.

Закон направлен на упрощение и консолидацию правил, которым компании должны следовать, чтобы защитить персональные данные и вернуть контроль над личной информацией гражданам и жителям ЕС.

Внедрение GDPR означает, что большинство данных по европейским доменам в протоколе WHOIS после 25 мая больше не будут публиковаться публично. WHOIS содержит регистрационные данные о владельцах доменных имен, IP-адресов и другую важную для правоохранителей информацию.

Джеванс отмечает, что именно данные WHOIS являются основным ресурсом для следователей и сотрудников правоохранительных органов, которые работают над предотвращением краж.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 27.05 общительны
ПМЭФ-2018
Новый завод BMW и умные дороги в России: ПМЭФ
ПМЭФ-2018
ПМЭФ озадачился увеличением уровня жизни
Читательский топ
Сенсация на ПМЭФ: мировые лидеры "присягнули" России
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
СМИ рассказали о четырехчасовом бое "российских наемников" и американских коммандос
Глава МВФ призвала пересмотреть санкции против России
Остров Крым: у Украины есть новый план
Новости Все >
Избавление от головной боли: какие продукты в этом помогут
Миграционная политика "вытолкнула" на улицы 25 тысяч немцев
Колумбия выбирает президента из бывшего поджигателя и ненавистника повстанцев
Без паники: просто динозавра везут по Темзе
Иордания передумала: вместо 10 млрд проекта Росатом ждет лишь маломощный реактор
Мечты-мечты: Хиллари Клинтон возжелала возглавить Facebook
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Сенсация на ПМЭФ: мировые лидеры "присягнули" России

На ПМЭФ состоялось сенсационное пленарное заседание, в котором приняли участие президенты России и Франции, премьер-министр Японии и глава МВФ Кристин Лагард.

Сенсация на ПМЭФ: мировые лидеры "присягнули" России
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Мир
СМИ рассказали о четырехчасовом бое "российских наемников" и американских коммандос
Политика
Глава МВФ призвала пересмотреть санкции против России
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены

Почему назрели перемены в Болгарии по отношению к России, "Правде Ру рассказал старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.

Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Путин предупредил о кризисе, "которого мир еще не видел"
Экономика
Путин предупредил о кризисе, "которого мир еще не видел"
Силовые структуры
Остров Крым: у Украины есть новый план
Мир
Нидерланды и Австралия обвинили Россию в крушении малайзийского "Боинга"
Мир
Китай официально обвинил США во вторжении

Китай опубликовал заявление, в котором обвиняет Вашингтон во вторжении.

Китай официально обвинил США во вторжении
Названы уникальные особенности АПЛ "Хаски"
Наука и техника
Названы уникальные особенности АПЛ "Хаски"
Силовые структуры
Остров Крым: у Украины есть новый план
Политика
Сенсация на ПМЭФ: мировые лидеры "присягнули" России
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 27.05 общительны Соломон Соловьев Инна Шейхатович Евгений Марчелли - человек из "Грозы" Инна Шейхатович Игорь Буккер Сладкий картофель вырос в Гондване Игорь Буккер
Комментарии
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Флот готов к бою: США попробуют забрать у Китая острова
Москва отказывается быть "козлом отпущения" в деле крушения МН17
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Еще один шаг к встрече — делегация США уже готовит саммит из Пхеньяна
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
СМИ: Турция променяла американский F-35 на российский Су-57
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
Открытие ученых позволит превратить скромного самца в мачо
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Чулпан Хаматова сыграет Доктора Лизу
США и Канада
Как была запущена вторая "холодная война"

За два года США так и не сумели доказать, что Россия вмешалась в их президентские выборы. А ведь санкции на нашу страну были наложены именно по этой причине...

Как была запущена вторая "холодная война"
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
Евросоюз
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
США - государство-террорист номер один. Доказательства
США и Канада
США - государство-террорист номер один. Доказательства
Когда Прибалтика станет нищей
Прибалтика
Когда Прибалтика станет нищей
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
США и Канада
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Новости Африки
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Почему Америку преследуют военные неудачи
США и Канада
Почему Америку преследуют военные неудачи
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Южная Америка
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался