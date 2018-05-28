Подмосковье внедряет блокчейн и другие новости выходных

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о намерении региональных властей внедрить технологию блокчейна в систему здравоохранения Московской области. "В частности, технология может быть применена в электронных медицинских картах пациентов", - рассказал Воробьев. По его словам, запись в блокчейне позволит пациенту предоставить или ограничить доступ к чтению и записям его электронной медкарты любым медучреждениям, в которые он обратился.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что встречался с российскими инвесторами и обсудил с ними возможность создания площадки для майнинга на старой площадке Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) в Сосновом бору."В рамках форума мы встречались с группой российских инвесторов, которые предлагают создать площадку для добычи криптовалюты. Пока идут переговоры, я не буду называть окончательных бенефициаров", - сказал Дрозденко.

Электронные льготные рецепты появятся в Петербурге. Планируется, что новая цифровая система не допустит перепродажи рецептов на вторичном рынке и сократит количество поддельных бланков, а сами электронные рецепты защитят больных от неправильного прочтения документа и исключат проблему дешифровки неразборчиво написанных бланков.

Пациент сможет отоварить электронные рецепты в любой аптеке, подключенной к специальному хранилищу с использованием технологии блокчейна. По номеру своего электронного бланка больной сможет узнать, откуда это лекарство поступило в аптеку, каким образом его туда доставили, и какой номер государственной закупки ему соответствует.

Генеральный директор Дом.рф Александр Плутник и директор по стратегии платформы Vostok Александр Иванов подписали соглашение о создании блокчейн-платформы для автоматизации процессов в жилищной сфере.

"Создание платформы на базе блокчейна позволит в перспективе перевести всю процедуру покупки жилья для граждан в онлайн, а также позволит реализовывать процесс оформления ипотечных кредитов, покупать и регистрировать жилье в режиме "одного окна", - рассказал Плутник.

Deutsche Börse AG рассматривает возможность запуска криптовалютных деривативов. Об этом заявил в ходе выступления на отраслевом мероприятии в Лондоне глава по основным рынкам компании Джеффри Тесслер (Jeffrey Tessler)."Мы усиленно работаем по этому направлению. Однако, прежде чем мы создадим продукт с чем-то подобным биткоину, мы хотим убедиться, что понимаем принципы его работы, а это не так просто", - заявил Джеффри Тесслер.

Валютное управление Сингапура (MAS) вынесло предупреждение восьми биржам, торгующим цифровыми токенами. Регулятор предупредил площадки, чтобы они избегали сделок с токенами, которые подпадают под определение ценных бумаг или фьючерсных контрактов. В опубликованном в пресс-релизе MAS заявляет, что предупредило биржи о необходимости получения разрешения на торговлю цифровыми токенами, которые регулируются Законом о ценных бумагах и фьючерсах.

Финансовая группа Mitsubishi UFJ объявила о планах по разработке и запуску совместно с американским провайдером облачных платформ доставки контента и приложений Akamai "гипермасштабной" сети блокчейна для платежей. Сеть будет способна гарантированно обрабатывать миллион транзакций в секунду.

Впоследствии планируется повысить скорость обработки до 10 миллионов транзакций в секунду. Согласно планам компаний, время обработки платежа должно занимать менее двух секунд. За это время система должна будет подтвердить и финализировать ряд транзакций в блокчейне.

Японский IT-гигант GMO Internet планирует до конца 2018 года выпустить первое в мире устройство для майнинга биткоина на основе 7 нм чипов. Компания начнет массовое производство нового майнера B2, а его отгрузка с фабрик начнется в конце октября. Компания проводила исследования по разработке нового ASIC-процессора еще в сентябре 2017 года. Точные данные о цене и производительности B2 появятся в июне этого года.

Соучредитель и стратег компании Fundstrat Том Ли (Tom Lee) придерживается своего прогноза о том, что цена биткоина (BTC) в этом году достигнет $25 000.

Неизвестные майнеры, располагающие значительными мощностями для майнинга по алгоритму Equihash, смогли подвергнуть сеть Bitcoin Gold атаке. Они многократно провели двойные сделки, прежде чем атака была замечена. Директор по коммуникациям Bitcoin Gold Эдвард Искра сообщил, что злоумышленники используют уязвимость с целью кражи средств с криптовалютных бирж.

Крейг Райт (Craig Wright), самопровозглашенный создатель биткоина и сторонник Bitcoin Cash, сделал на криптоконференции в Руанде вызывающее заявление, что у него больше денег, чем у всей Руанды. Он призвал власти страны открыть свои границы и начать свободную торговлю, что бы достичь экономической выгоды для ее граждан.

Один из трех мегабанков Японии Mizuho будет спонсировать первое в стране блокчейн-пространство Neutrino, основанное в марте венчурным стартапом на технологии Эфириума Omise. Среди консультантов азиатского платежного оператора Omise, автора криптовалютного проекта OmiseGo, соучредитель Эфириума Виталик Бутерин.

Компания IOHK, разработчик криптовалюты Cardano, собирается выпустить образовательный инструмент на основе виртуальной реальности, цель которого - познакомить студентов с технологией блокчейна. С помощью виртуальной реальности студенты смогут рассмотреть блокчейн под новым углом. Об этом сообщил генеральный директор IOHK Чарльз Хоскинсон (Charles Hoskinson).

Ирландская налоговая служба выпустила руководство, содержащее рекомендации по налогообложению криптовалютных транзакций. Теперь криптовалютные инвесторы и трейдеры, работающие с цифровой валютой компании и сами налоговые инспекторы, смогут найти ответы на многие интересующие их вопросы.

Стоит отметить, что налоговые органы многих европейских стран уже давно пытаются получить доступ к доходам от торговли криптовалютой, однако правила регулирования в большинстве случаев отсутствуют.

Майнинговая компания Hut 8 Mining Group, принадлежащая производителю оборудования для майнинга Bitfury, отчиталась о добыче 828 BTC в первом квартале 2018 года. Результаты весьма впечатляющие, учитывая тот факт, что Hut 8 начала работу с декабря прошлого года.

Кроме того, было дополнительно привлечено 70 миллионов канадских долларов (около 54.3 миллиона USD) для инвестирования в майнинговое оборудование. Генеральный директор Эндрю Кигель (Andrew Kiguel) сообщил, что он доволен проделанной работой.