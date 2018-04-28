Франция смягчает налоги на торговлю криптовалютой

Государственный совет Франции, занимающийся разработкой правовых рекомендаций для правительства и выступающий в роли высшей судебной инстанции по административным делам, объявил, что доходы, связанные с продажей криптовалют, следует рассматривать как прирост капитала от "движимого имущества", что в свою очередь подразумевает снижение налогового бремени, связанного с такими сделками.

В настоящее время во Франции доход от продажи криптовалют классифицируется как прибыль, получаемая от регулярной промышленной и коммерческой деятельности, и как некоммерческая прибыль при нерегулярной деятельности. Эти классификации имеют определенные последствия для налогообложения и приводят к налоговой ставке до 45% в отношении подоходного налога для богатых налогоплательщиков в дополнение к взимаемому 17,2% общего социального взноса.

Изменение классификации криптовалют на "движимое имущество" позволит облагать их фиксированным налогом на доход от реализации основных средств в размере 19% без учета 17,2% общего социального взноса.

Как пишет издание Le Monde, исключение составит коммерческая деятельность, связанная с майнингом и профессиональнным трейдингом. Они будут по-прежнему облагаться налогом на прибыль от промышленной и коммерческой деятельности.

Прежние правила налогообложения криптовалютных транзакций были введены еще в 2014 году, а решение об изменении законодательства было принято после того, как граждане обратились в высший регулирующий орган страны в начале этого года.