Государственный совет Франции, занимающийся разработкой правовых рекомендаций для правительства и выступающий в роли высшей судебной инстанции по административным делам, объявил, что доходы, связанные с продажей криптовалют, следует рассматривать как прирост капитала от "движимого имущества", что в свою очередь подразумевает снижение налогового бремени, связанного с такими сделками.
В настоящее время во Франции доход от продажи криптовалют классифицируется как прибыль, получаемая от регулярной промышленной и коммерческой деятельности, и как некоммерческая прибыль при нерегулярной деятельности. Эти классификации имеют определенные последствия для налогообложения и приводят к налоговой ставке до 45% в отношении подоходного налога для богатых налогоплательщиков в дополнение к взимаемому 17,2% общего социального взноса.
Изменение классификации криптовалют на "движимое имущество" позволит облагать их фиксированным налогом на доход от реализации основных средств в размере 19% без учета 17,2% общего социального взноса.
Как пишет издание Le Monde, исключение составит коммерческая деятельность, связанная с майнингом и профессиональнным трейдингом. Они будут по-прежнему облагаться налогом на прибыль от промышленной и коммерческой деятельности.
Прежние правила налогообложения криптовалютных транзакций были введены еще в 2014 году, а решение об изменении законодательства было принято после того, как граждане обратились в высший регулирующий орган страны в начале этого года.
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