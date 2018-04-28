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Источник Правда.Ру

Суд Чили обязал банки открыть криптосчета

Экономика » Криптовалюты

Антимонопольный суд Чили вынес решение не в пользу двух крупных чилийских банков Banco del Estado de Chile и Itau Corpbanca — они обязаны вновь открыть счета компании Buda, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж.

Как писала ранее "Правда.Ру", счета бирж Buda, Crypto MKT и Orionx были в одностороннем порядке закрыты чилийскими банками без объяснения причин. Banco Estado заявил, что "не работает с компаниями, которые занимаются выпуском, созданием, брокерством, посредничеством или служат платформой для так называемых криптовалют".

В ответ криптовалютные биржи решили передать дело в апелляционный суд. Компания Buda подала иск против 10 чилийских банков с целью вновь открыть свои счета. Судя по успехам Buda, этот шаг был грамотным и взвешенным. Счета Crypto MKT и Orionx пока остаются закрытыми.

В сообщениях разных СМИ предполагается, что финансовые организации Чили готовят запреты для криптоиндустрии. Гильермо Торреальба (Guillermo Torrealba), президент биржи Buda, отмечает: "Они убивают целую индустрию. В Чили становится невозможно купить и продать криптовалюты через безопасные компании. Мы должны будем вернуться на пять лет назад и совершать личные сделки. Это настоящий произвол".

Некоторые считают, что полный запрет исходит от правительства Чили. 5 апреля Совет финансовой стабильности страны (организация, в которую входят представители ЦБ, Минфина, а также регуляторов ценных бумаг, банков и пенсионных фондов) выпустил предупреждение о криптовалютах. Это произошло незадолго до того, как банки начали закрывать счета бирж.

27 марта президент банка Itau Corpbanca Милтон Малух (Milton Maluhv) утверждал, что "банк поддерживает стартапы и новые технологии" и что "криптовалюты требуют более жесткого регулирования".

Как сообщает биржа Crypto MKT, она была отрезана от банковского обслуживания после того, как Banco Estado закрыл ее счета. При этом биржа Orionx, счета которой также были закрыты, утверждает, что средства пользователей "полностью обеспечены" и что "риски неплатежеспособности отсутствуют".

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