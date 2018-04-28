Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"ВЭБ-Инновации" заключил первый смарт-контракт

Экономика » Криптовалюты

Фонд "ВЭБ-Инновации" (дочка "Внешэкономбанка") заключил первый смарт-контракт на электронной площадке B2B-Center — российской ИТ-компании, которая занимается разработкой программного обеспечения для корпоративных закупок и продаж. Заказчик и потенциальные поставщики зафиксировали свои действия на блокчейн-платформе "Эфириума".

"Мы успешно провели пилотные закупки на базе технологии блокчейна, — рассказал старший вице-президент "Внешэкономбанка" Глеб Юн. — На следующем этапе планируем создать собственную систему расчетов на базе криптовалюты. Наш опыт станет новой вехой в эволюции государственных и корпоративных закупок в России. Смарт-контракты снимут наиболее острые проблемы отрасли: упростят участие в закупках, снизят транзакционные издержки и позволят контролировать качество исполнения контрактов".

Использование платформы "Эфириума", базового протокола для обслуживания юридически обязывающих смарт-контрактов, позволяет перейти на расчеты в токенах через электронные кошельки, что позволяет следить за расходом средств — каждый токен привязан к исполнению конкретного контракта.

"В ходе реальной закупки мы показали ближайшее будущее корпоративной электронной торговли, — сообщил коммерческий директор B2B-Center Андрей Бойко. — Экосистема на основе блокчейна и электронной площадки устранит финансовых посредников".

По его мнению, в корпоративных закупках для такой модели меньше ограничений, поэтому она будет интересна прежде всего для крупных заказчиков, таких как "Внешэкономбанк".

"Смарт-контракты сократят расходы корпораций на взаимодействие с поставщиками и повысят эффективность расходования бюджетов", — заключил он.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Криптобиржи
EOS на коне: цена достигла абсолютного максимума
Формула небес
Астролог: рожденные 28.04 тверды
Новости Армении
Армянская ягодка цветной революции
Читательский топ
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Мировой скандал: Минобороны РФ показало сбитые ракеты коалиции
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
В Китае предложили России рецепт, как избежать влияния санкций Запада
Новости Все >
Страшное видео из школы: дети запели, учительница умерла
Суд Чили обязал банки открыть криптосчета
Утечка данных криптостартапа Bezop не дает покоя инвесторам
На параде ВМФ в Петербурге покажут "убийцу авианосцев"
"ВЭБ-Инновации" заключил первый смарт-контракт
Жить можно: 80% россиян довольны своей работой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
События недели
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина

На фоне санкционной войны США против России появляется все больше признаков того, что партнеры Кремля по ЕАЭС и ОДКБ постепенно дистанцируются от Москвы. Первый тревожный для России сигнал прозвучал 15 марта с.г. в Астане, где впервые за четверть века лидера России не пригласили на саммит глав пяти стран Центральной Азии. На этой неделе эта история получила продолжение...

Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Мир
Мировой скандал: Минобороны РФ показало сбитые ракеты коалиции
Точка зрения
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС

Неужели российские власти перестали замечать, что происходит в странах ЕАЭС? Хамское потребительское отношение "союзников" к России говорит о многом.

России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
События недели
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Бывший СССР
Казахстан открыл свои порты для США
События недели
Израиль шантажирует Россию, угрожая уничтожить С-300 в Сирии
Бывший СССР
Казахстан открыл свои порты для США

Казахстан открыл свои каспийские порты Актау и Курык для США.

Казахстан открыл свои порты для США
Западные СМИ рассказали о русском оружии Судного дня
Мир
Западные СМИ рассказали о русском оружии Судного дня
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
События недели
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 28.04 тверды Соломон Соловьев Василий Амирджанов Армянская ягодка цветной революции Василий Амирджанов Игорь Буккер Грозит ли России биологическая война? Игорь Буккер
Комментарии
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Норвежская писательница объехала страны вокруг России и предрекла ей крах
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Карабах 30 лет спустя. И вновь война?
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
СМИ рассказали о русских корнях F-35
Почему растет смелость Азербайджана
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Норвежская писательница объехала страны вокруг России и предрекла ей крах
Норвежская писательница объехала страны вокруг России и предрекла ей крах
Норвежская писательница объехала страны вокруг России и предрекла ей крах
Раскрыта связь между силой рукопожатия и успехом у женщин
СМИ рассказали о русских корнях F-35
Кандидат на пост главы ЦРУ пообещала больше не пытать людей
Норвежская писательница объехала страны вокруг России и предрекла ей крах
Почему растет смелость Азербайджана
Госдеп США упрашивает Россию не закрывать небо
Тяжелобольной ребенок умер в Британии из-за "невыездного" закона
Дальний Восток
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи

Ким Чен Ын посетил южнокорейского коллегу, обещая отказ от своей ядерной программы. Что перевернуло позицию Кима?

Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Мир
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Ближний Восток
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался