"ВЭБ-Инновации" заключил первый смарт-контракт

Фонд "ВЭБ-Инновации" (дочка "Внешэкономбанка") заключил первый смарт-контракт на электронной площадке B2B-Center — российской ИТ-компании, которая занимается разработкой программного обеспечения для корпоративных закупок и продаж. Заказчик и потенциальные поставщики зафиксировали свои действия на блокчейн-платформе "Эфириума".

"Мы успешно провели пилотные закупки на базе технологии блокчейна, — рассказал старший вице-президент "Внешэкономбанка" Глеб Юн. — На следующем этапе планируем создать собственную систему расчетов на базе криптовалюты. Наш опыт станет новой вехой в эволюции государственных и корпоративных закупок в России. Смарт-контракты снимут наиболее острые проблемы отрасли: упростят участие в закупках, снизят транзакционные издержки и позволят контролировать качество исполнения контрактов".

Использование платформы "Эфириума", базового протокола для обслуживания юридически обязывающих смарт-контрактов, позволяет перейти на расчеты в токенах через электронные кошельки, что позволяет следить за расходом средств — каждый токен привязан к исполнению конкретного контракта.

"В ходе реальной закупки мы показали ближайшее будущее корпоративной электронной торговли, — сообщил коммерческий директор B2B-Center Андрей Бойко. — Экосистема на основе блокчейна и электронной площадки устранит финансовых посредников".

По его мнению, в корпоративных закупках для такой модели меньше ограничений, поэтому она будет интересна прежде всего для крупных заказчиков, таких как "Внешэкономбанк".

"Смарт-контракты сократят расходы корпораций на взаимодействие с поставщиками и повысят эффективность расходования бюджетов", — заключил он.