На Филиппинах легализуют работу 10 криптобирж и блокчейн-компаний

Филиппинское правительство легализует работу 10 криптовалютных и блокчейн-компаний в контролируемой правительством особой экономической зоне Кагаяне (CEZA), расположенной в непосредственной близости от ряда таких стран, как Гонконг, Китай и Тайвань.

"Правительство нацелено на то, чтобы дать криптовалютным компаниям возможность работать в экономической зоне, благоприятной для налогообложения, что позволит создать рабочие места в этом регионе", — сообщил агентству Reuters начальник управления особой экономической зоны Кагаяны Рауль Ламбино (Raul Lambino). "Мы собираемся лицензировать 10 криптовалютных бирж. Это японские, гонконгские, малазийские и корейские площадки. Они могут заниматься криптовалютным майнингом, проводить ICO или оказывать биржевые услуги", — заявляет Ламбино.

Есть одно исключение, оно касается обмена фиатных валют на крипту. Любой такой прямой или обратный обмен должен быть проведен за пределами Филиппин, чтобы не нарушать законы страны.

Чтобы помочь в создании рабочих мест в этих компаниях, по словам Ламбино, регулятор экономической зоны также рассматривает возможность открытия в экономической зоне нового финансового технологического университета с особым упором на технологию блокчейна.

В феврале CEZA выпустила новые правила, которые позволяют криптовалютным компаниям легально создавать офисы и объекты в специальной зоне. Чтобы получить лицензию, компании должны инвестировать в зону не менее $1 млн в течение двух лет и заплатить до $100 тыс. за лицензионные сборы. Центральный банк Филиппин рассматривает заявки десятка операторов, которые хотят зарегистрировать и запустить криптовалютную биржу в стране еще с декабря прошлого года. Пока не ясно, есть ли у этих операторов возможность для регистрации в экономической зоне.

Филиппины стали одними из первых в мире, начали законодательно регулировать работу криптовалютных бирж в начале 2017 года. Заместитель директора ЦБ в октябре 2017 года заявил, что приветствует "новаторское регулирование" и назвал криптовалюты "быстрыми и удобными".