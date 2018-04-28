Национальная почтовая служба Швейцарии Swiss Post в сотрудничестве с компанией Modum интегрирует блокчейн-решение, позволяющее отслеживать температурные колебания транспортируемых продуктов.
Компания Modum (Цюрих, Швейцария) разрабатывает датчики, которые используют смарт-контракты и технологии IoT. Известно, что Swiss Post и Modum сотрудничают с лета прошлого года и уже провели несколько успешных пилотных поставок с контролем температуры.
Теперь идут работы по более глубокой интеграции устройств регистрации температуры в системы отслеживания Swiss Post.
Компания Modum объявила о сотрудничестве со Swiss Post в своем "Твиттере": "Полностью беспроводное и цифровое решение для управления данными на основе технологии блокчейна обеспечивает новые уровни вывода и обработки данных, которые предоставят фармацевтическим компаниям надежный процесс мониторинга состояния товаров, а также полностью обеспечат юридическое соответствие для аудиторов".
Modum считает, что это решение станет незаменимым для фармацевтической промышленности благодаря датчикам, контролирующим условия окружающей среды и проверяющим информацию на предмет соответствия заранее прописанным требованиям.
"Наше сотрудничество со Swiss Post является отправной точкой для демонстрации эффективности нашего решения по сравнению с традиционными предложениями на рынке", — уверен генеральный директор Modum Саймон Дёссеггер (Simon Dössegger).
Разработка значительно облегчит работу логистики фармацевтической отрасли в условиях новых правил, которые были недавно приняты в ЕС. Согласно этим правилам, фармацевтические компании во время транспортировки медикаментов должны поддерживать температурные условия в допустимых пределах и обеспечить доказательства этого.
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