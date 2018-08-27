В Госдуме предлагают бить криптой по санкциям

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев заявил сегодня в Госдуме, что одним из ответов России на санкции США может стать использование криптовалют для международных расчетов, в том числе при экспорте вооружений.

"Считаю, что Россия сейчас вынуждена также прочертить свои "красные линии". Уже пришло время для того, чтобы начать просчитывать предлагаемые экспертами варианты несимметричных ответов США, которые не только бы нивелировали их санкции, но и наносили бы встречный урон", — заявил Гутенев.

Новые санкции США против России вступили в силу сегодня 27 августа 2018 года. Среди возможных ответных мер депутат назвал переход в расчетах при экспорте вооружений на криптовалюты при условии их привязки к золоту, а также приостановление участия РФ в ряде договоров с США, в том числе о нераспространении ракетных технологий. Гутенев уверен, что "США будут чинить препятствия осуществлению сделок не только с российским оружием, но и с гражданской продукцией".

"И я уверен, что и для Китая, и для Индии, и для других стран это также было бы очень интересно. Подобный комплекс мер стал бы очень серьезным аргументом. Невозможно в боксерском поединке только мастерски уклоняться от ударов, не нанося соответственно встречных, тем более когда такой бокс превращается в бои без правил, а судьи (ВТО и другие международные институты) не вмешиваются", — добавил депутат.

Эти заявления в Госдуме звучат на фоне работы, проводимой МВД РФ о возможность введения уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют. С этой целью представители ведомства занимаются корректировкой законодательства в части, которая касается легализации оборота криптовалют с открытым исходным кодом.