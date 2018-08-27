Президент Венесуэлы Николас Мадуро написал в Twitter, что граждане страны получат доступ к покупке и накоплениям в криптовалюте "petro" и золоте.
"Народ Венесуэлы получит доступ к покупке "petro" как в валюте межнационального обмена в стране..., чтобы покупать вещи в интернете, чтобы оплачивать поездки за рубеж и... чтобы делать сбережения", - написал Мадуро в Twitter.
Кроме того, он представил золото для продажи и накопления населением.
"У нас уже есть тысячи слитков золота, их будет миллионы, чтобы народ Венесуэлы мог делать сбережения. Я представляю два вида слитков в рамках плана создания национальных накоплений: слитки весом 1,5 и 2,5 грамма. Стоимость слитка весом 1,5 грамма будет равна 3,7 тысячи боливаров, 2,5-граммовый - в 6,3 тысячи боливаров", - рассказал он.
Президент Венесуэлы также объявил о создании министерства внутренней торговли.
Ранее Мадуро говорил, что с 20 августа в Венесуэле будут ходить две валюты - боливар и "петро". При этом старые деньги также пока остаются до момента их исчезновения. При этом суверенный боливар будет привязан к "петро". Центральный банк начнет публиковать официальные цифры привязки боливара к "петро" каждый день.
Впервые президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря. По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду страны.
Поддержкой новой криптовалюте выступают имеющиеся у страны запасы нефти. Венесуэла выделила 5 миллиардов баррелей нефти для обеспечения El Petro.
20 февраля стартовала предпродажа национальной криптовалюты El Petro, спустя 30 дней после начала предпродажи Николос Мадуро, выступая на телевидении, сообщил, интерес к ней выразили инвесторы из 133 стран на общую сумму $5,025 млрд.
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