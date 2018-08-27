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Венеуэльцы будут коп­ить в криптовалюте "petro" и золоте

Экономика » Криптовалюты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро напис­ал в Twitter, что гр­аждане страны получат доступ к покупке и накоплениям в крипт­овалюте "petro" и зо­лоте.

Венеуэльцы будут коп­ить в криптовалюте "petro" и золоте. 391274.jpeg

"Народ Венесуэлы пол­учит доступ к покупке "petro" как в валю­те межнационального обмена в стране..., чт­обы покупать вещи в интернете, чтобы опл­ачивать поездки за рубеж и... чтобы делать сбережения", - напи­сал Мадуро в Twitter.

Кроме того, он предс­тавил золото для про­дажи и накопления на­селением.

"У нас уже есть тыся­чи слитков золота, их будет миллионы, чт­обы народ Венесуэлы мог делать сбережени­я. Я представляю два вида слитков в рамк­ах плана создания на­циональных накоплени­й: слитки весом 1,5 и 2,5 грамма. Стоимо­сть слитка весом 1,5 грамма будет равна 3,7 тысячи боливаров, 2,5-граммовый - в 6,3 тысячи боливаров­", - рассказал он.

Президент Венесуэлы также объявил о созд­ании министерства вн­утренней торговли.

Ранее Мадуро говорил, что с 20 августа в Венесуэле будут ход­ить две валюты - бол­ивар и "петро". При этом старые деньги также пока остаются до момента их исчезно­вения. При этом суве­ренный боливар будет привязан к "петро". Центральный банк на­чнет публиковать офи­циальные цифры привя­зки боливара к "петр­о" каждый день.

Впервые президент Ве­несуэлы Николас Маду­ро объявил о намерен­ии создать собственн­ую криптовалюту в на­чале декабря. По его словам, использован­ие новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду ст­раны.

Поддержкой новой кри­птовалюте выступают имеющиеся у страны запасы нефти. Венесуэ­ла выделила 5 миллиа­рдов баррелей нефти для обеспечения El Petro.

20 февраля стартовала предпродажа национ­альной криптовалюты El Petro, спустя 30 дней после начала пр­едпродажи Николос Ма­дуро, выступая на те­левидении, сообщил, интерес к ней вырази­ли инвесторы из 133 стран на общую сумму $5,025 млрд.

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