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В Иране подготовлен законопроект по госкрипте

Экономика » Криптовалюты

Центр национальной кибербезопасности Ирана подготовил законопроект для выпуска государственной цифровой валюты по поручению президента Ирана Хасана Роухани (Hassan Rouhani).

В Иране подготовлен законопроект по госкрипте. 391257.jpeg

Заместитель директора Верховного совета по киберпространству Ирана Саид Махдиюн (Saeed Mahdiyoun), отвечающий за подготовку законопроекта, сообщил новостному агентству IBENA, что его ведомство занимается активным продвижением идеи национальной криптовалюты.

Махдиюн отметил, что на данный момент присутствуют некие неопределенности относительно криптовалют, но в ближайшее время они будут устранены. В конце сентября Центральный банк Ирана намерен сделать соответствующее заявление, в рамках которого, как предполагается, опишет основные контуры этой валюты.

В соответствии с распоряжением центрального банка Ирана с декабря 2017 года иранским банкам и кредитным учреждениям запрещено совершать любые операции, связанные с криптовалютами, так как власти опасаются, что цифровые активы будут использоваться для отмывания денег.

Однако большой прорыв в отношении мусульманских стран к криптовалюте произошел этим летом, после того как криптоактивы были признаны соответствующими законам шариата. Ряд стран объявили о выпуске криптовалют и об открытии бирж.

Так, Adab Solutions открыла первую исламскую криптовалютную биржу (FICE) и в сентябре 2018 года начнет запуск первоначального предложения монет (ICO). Цель данного проекта — уход от американских санкций и возможность передачи денег в любую страну мира.

Стоит отметить, что ранее консалтинговая компания Accenture сообщила о росте киберугрозы со стороны Ирана. Резиденты этого государства были замечены в распространении криптовалютных программ-вымогателей. По предварительным предположениям ответственность за данные действия несут "правительственные группы или иранский криминалитет".

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