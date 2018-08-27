Китай против, Япония за: кто криптовалюту поддержит

Основные регулирующие агентства Китая совместно выпустили предупреждение против незаконного сбора средств и торговых операций, связанных с блокчейном и криптовалютами, новый глава финансового регулятора Японии заявил, что нет необходимости в "чрезмерном" регулировании криптовалютной отрасли страны и другие криптовалютные новости за прошедшие выходные.

Основные регулирующие агентства Китая совместно выпустили предупреждение против незаконного сбора средств и торговых операций, связанных с блокчейном и криптовалютами. Предупреждение было выпущено шестью основными финансовыми регуляторами страны: Народным банком Китая, Комиссией по регулированию банковских операций, Комиссией по регулированию ценных бумаг, Министерством общественной безопасности, Центральной комиссией по киберпространству и Государственной администрацией регулирования рынка.

Новый глава финансового регулятора Японии заявил, что нет необходимости в "чрезмерном" регулировании криптовалютной отрасли страны. В интервью Reuters Тошихиде Эндо (Toshihide Endo), комиссар Агентства финансовых услуг (FSA), заявил, что его департамент пытается регулировать биржи криптовалют таким образом, чтобы защитить потребителей и при этом не задушить инновации.

Он сказал: "мы не намерены чрезмерно сдерживать криптовалютную индустрию. Мы хотим, чтобы она развивалась в рамках соответствующего регулирования".

Американская биржа Bittrex начала сотрудничать с регулируемой альтернативной торговой системой (ATS) Rialto Trading с целью начать торговлю ценными бумагами на блокчейне. В заявлении Bittrex раскрыла, что работает с Rialto Trading, которая в настоящее время предлагает продукты с фиксированным доходом для трейдеров, с целью получить одобрение регулирующих органов для поддержки "ценных бумаг на базе блокчейна", говорится в пресс-релизе.

Если соответствующее разрешение удастся получить, то компания Rialto Trading займется запуском продукта, который будет включать в себя консультационные услуги, размещение, торговлю и хранение ценных бумаг, используя свою действующую торговую платформу. Bittrex займется обеспечением кибербезопасности и предоставит инструменты для работы с блокчейном. Отмечается, что торговля цифровыми ценными бумагами будет вестись с использованием доллара США.

Официальный рупор Коммунистической партии издание Beijing News сообщило, что платёжное подразделение Ant Financial компании Alibaba начинает сотрудничество с китайскими регуляторами с целью тщательного изучения торговли криптовалютами в приложении Alipay. Особое внимание будет уделено аккаунтам пользователей, которые могут быть задействованы во внебиржевой торговле криптовалютами.

Представитель Ant Financial сообщил, что компания придерживается принципа не предоставлять возможность торговли криптовалютами. "Мы следили и будем следить за внебиржевой торговлей криптовалютами.

Если нам удастся обнаружить операции, которые связаны с виртуальными валютами, мы примем необходимые меры, к которым относится: ограничение, но не приостановление деятельности, запрет на прием платежей, остановка передачи виртуальных средств", - сообщил пресс-секретарь Ant Financial.

Японская компания Triple-1 заявила, что практически завершила разработку 7-нм чипа, который в дальнейшем будет использоваться в ASIC устройствах для майнинга биткоина. На данный момент идет тестирование функциональности и эффективной работы чипа Kamikaze и прототипа ASIC-майнера на его основе.

В новом 7-нм чипе плотность размещения транзисторов будет выше в 5.2 раза. Потребление электроэнергии новым 7-нм чипом Kamikaze будет намного эффективнее. Вычислительную мощность чипа удалось увеличить до 300 GH/s.

"Газпромнефть-Аэро", оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти", и S7 Airlines разработали проект, позволяющий осуществлять авиазаправку при помощи смарт-контрактов (Aviation fuel smart contracts - AFSC). По словам разработчиков, это повысило эффективность взаиморасчетов при заправке самолетов и автоматизировало планирование и учет поставок топлива.

Технология блокчейн дает авиакомпании получить возможность моментально оплачивать топливо непосредственно при заправке в самолеты без предоплаты, банковских гарантий и финансовых рисков для участников сделки.

Распределенный реестр XRP более децентрализован, чем Биткоин и Эфириум, заявил технический директор Ripple Дэвид Шварц (David Schwartz) в ответ на сомнения многих участников сообщества в степени децентрализации протокола Ripple. "Биткоин и Эфириум сегодня считаются золотым стандартом децентрализации.

Предполагается, что они разработаны таким образом, чтобы ни один человек или небольшая группа людей не могли диктовать свои правила или переписывать историю транзакций - в чём и заключается основное преимущество блокчейна, - сообщил он. - Если такие блокчейны считаются децентрализованными, то и Ripple децентрализован, может даже больше, чем Биткоин и Эфириум".

Блокчейн-стартап Factom подал заявку на патент для системы, позволяющей валидировать документы в блокчейне, которая может стать неотъемлемой частью будущих сервисов платформы для правительств, компаний и некоммерческих организаций.

В публикации Бюро по патентам и товарным знакам США сказано: "Конфиденциальные и секретные данные могут передаваться через один или несколько блокчейнов. Ипотечные заявки, медицинские и финансовые записи и другие электронные документы часто содержат номера социального страхования, имена, адреса, информацию о счете и другие персональные данные.

Алгоритм секретного обмена применяется к любым конфиденциальным данным для разделения информации на несколько частей. Затем части могут быть интегрированы или записаны в один или несколько блокчейнов для распространения"

Независимая комиссия по выборам и границам Кении (IEBC) объявила о планах использовать технологию блокчейна для предоставления результатов опросов в режиме реального времени, таким образом, улучшить процесс голосования и доверие к нему.

Председатель IEBC Вафулы Чебукати (Wafula Chebukati) сказал, что выборы в Кении всегда вызывают споры и обвинения в фальсификации и запугивании избирателей, а технология блокчейн позволит выбрать президента по результатам реального голосования, на ход которого нельзя повлиять, но можно будет наблюдать в онлайн-режиме.