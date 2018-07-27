В своем блоге мессенджер Telegram сообщил пользователям о запуске новой функции для их авторизации - Telegram Passport.
Теперь Telegram предлагает своим пользователям единый способ для авторизации в сервисах, где требуется подтверждение личности. Единожды загрузив документы при помощи сервиса, пользователь сможет предоставлять свои данные на тех ресурсах, где требуется соответствующая авторизация с подтверждением личности.
Как подчеркивается в блоге, раньше одни и те же документы для каждого нового приложения нужно было загружать отдельно.
Telegram Passport может собирать паспортные данные и данные загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а еще просить сфотографироваться пользователя.
Ранее в инвестиционном проспекте мессенджера перед ICO данная функция описывалась как элемент будущей блокчейн-платформы Telegram Open Network, на разработку которой мессенджер привлек $1,7 млрд. В экосистеме TON должны появиться различные сервисы и контент, платить за которые можно будет при помощи криптовалюты Gram.
Пользователи смогут использовать Telegram Passport для участия в финансовых операциях, в том числе, в ICO.
Это поможет уйти от анонимных платежей, которые на данный момент вызывают наибольшее количество претензий у мировых финансовых регуляторов.
Как утверждает мессенджер, все документы, удостоверяющие личность, будут храниться в облаке Telegram и будут защищены шифрованием, а сам мессенджер не получит к ним доступ, поскольку данные будут попадать напрямую к получателю.
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