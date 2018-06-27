В Курганской области мошенники предлагали заработать на вложениях в криптовалюту и блокчейн до 8000%.
Как сообщает пресс-служба отделения Курган Уральского главного управления Центробанка России, реклама с предложением инвестировать в криптовалюту и блокчейн появилась в местных СМИ, на остановочных комплексах и в транспорте.
Компания предлагала высокий доход от вложенных в нее средств - до 937%, а на некоторых сделках до 8000%. Как отмечает территориальное отделение ЦБ, в настоящее время деятельность этой фирмы приостановлена.
Специалисты еще раз призывают граждан быть более бдительными и дают советы, чтобы не стать жертвой мошенников.
Среди рекомендаций банковских работников - проверять реестр организаций на сайте Банка России, внимательно читать условия договора и обращать внимание на полную стоимость услуги, которая должна быть указана в договоре. Кроме того, гражданам советуют убедиться, что рекламируемые условия зафиксированы в договоре.
Особое внимание необходимо обращать на обещания доходности. Если обещанная доходность по размещению средств многократно превышает рыночный уровень (свыше 20% годовых), то, скорее всего, это нелегальная компания.
Также должно насторожить предложение пригласить своих родственников, знакомых в качестве новых клиентов, это говорит о том, что компания работает по принципу сетевого маркетинга. Это признак финансовых пирамид, вложения в них приведет к потере средств.
Всего с начала 2018 года Банк России выявил уже более 1300 нелегальных кредиторов.
Мошенники подстраиваются под любые запросы граждан. Так, на финансовом рынке могут действовать лжебанки, лже-МФО, лжестраховщики, псевдоломбарды, нелегальные форекс-дилеры, работающие без лицензии. На их уловки попадаются как старшее поколение, так и молодежь. Чаще всего страдают недостаточно информированные и социально-уязвимые группы населения.
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