Facebook снял запрет на рекламу криптовалют

Социальная сеть Facebook сняла запрет на рекламу криптовалют за исключением рекламы первичного размещения токенов (ICO) и бинарных опционов.

Такое заявление сделал в блоге директор по управлению продуктами Роб Литерн (Rob Leathern).

"В январе мы объявили о новой политике, запрещающей рекламу финансовых продуктов и услуг, которые часто связаны с вводящими в заблуждение или обманчивыми рекламными практиками, такими как бинарные опционы, первоначальные предложения монет и криптовалюта".

В то время мы также ясно дали понять, что "эта политика преднамеренно широка, пока мы работаем над тем, чтобы лучше выявлять обманчивые и вводящие в заблуждение рекламные практики ... Мы пересмотрим эту политику и как мы ее применяем по мере улучшения наших сигналов", - отмечается в блоге.

В результате, начиная с 26 июня, Facebook разрешает рекламу криптовалют и связанного контента от предварительно одобренных рекламодателей. Но как подчеркивается в сообщении, под запретом остаются бинарные опционы и ICO.

Рекламодатели, желающие запускать рекламу для продуктов и сервисов криптовалюты, должны подать заявку в социальную сеть для получения одобрения. К заявке могут прилагаться любые полученные лицензии и другие документы. Социальная сеть подчеркивает, что будет изучать насколько хорошо будет работать новая политика и готова пересмотреть ее вновь в случае необходимости.

Также соцсеть призывает сообщать о рекламе, вводящей в заблуждение.

Напомним, что Facebook запретила рекламу криптовалют, ICO (первичное размещение монет) и бинарных опционов в январе. Вслед за социальной сетью в марте Google заявил, что вводит запрет на размещение онлайн-рекламы криптовалют и ICO с июня.

Вслед за ними сервис микроблогов Twitter объявил о своем решении практически полностью запретить рекламу криптовалют на своей платформе.

В июне отраслевые эксперты заподозрили Google в недобросовестной конкуренции и заявили, что запрет рекламы может быть связан не только с защитой людей от мошенников. Запрещая рекламу биткоина и других криптовалют на своих платформах, Google продвигает свою собственную криптовалюту.