Социальная сеть Facebook сняла запрет на рекламу криптовалют за исключением рекламы первичного размещения токенов (ICO) и бинарных опционов.
Такое заявление сделал в блоге директор по управлению продуктами Роб Литерн (Rob Leathern).
"В январе мы объявили о новой политике, запрещающей рекламу финансовых продуктов и услуг, которые часто связаны с вводящими в заблуждение или обманчивыми рекламными практиками, такими как бинарные опционы, первоначальные предложения монет и криптовалюта".
В то время мы также ясно дали понять, что "эта политика преднамеренно широка, пока мы работаем над тем, чтобы лучше выявлять обманчивые и вводящие в заблуждение рекламные практики ... Мы пересмотрим эту политику и как мы ее применяем по мере улучшения наших сигналов", - отмечается в блоге.
В результате, начиная с 26 июня, Facebook разрешает рекламу криптовалют и связанного контента от предварительно одобренных рекламодателей. Но как подчеркивается в сообщении, под запретом остаются бинарные опционы и ICO.
Рекламодатели, желающие запускать рекламу для продуктов и сервисов криптовалюты, должны подать заявку в социальную сеть для получения одобрения. К заявке могут прилагаться любые полученные лицензии и другие документы. Социальная сеть подчеркивает, что будет изучать насколько хорошо будет работать новая политика и готова пересмотреть ее вновь в случае необходимости.
Также соцсеть призывает сообщать о рекламе, вводящей в заблуждение.
Напомним, что Facebook запретила рекламу криптовалют, ICO (первичное размещение монет) и бинарных опционов в январе. Вслед за социальной сетью в марте Google заявил, что вводит запрет на размещение онлайн-рекламы криптовалют и ICO с июня.
Вслед за ними сервис микроблогов Twitter объявил о своем решении практически полностью запретить рекламу криптовалют на своей платформе.
В июне отраслевые эксперты заподозрили Google в недобросовестной конкуренции и заявили, что запрет рекламы может быть связан не только с защитой людей от мошенников. Запрещая рекламу биткоина и других криптовалют на своих платформах, Google продвигает свою собственную криптовалюту.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Морская авиация Черноморского флота разгромила условный отряд врага.
Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.
Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.
Устройства Stingray используются для захвата радиосигнала, передаваемого с мобильных устройств для установления точного местоположения их владельцев.