Компания Blossom Finance объявила об открытой регистрации исламского микрофинансового фонда, который будет принимать несколько криптовалют, в том числе BTC, BCH и ETH.
Ориентированные на социальное инвестирование вкладчики будут получать прибыль от сети микрофинансовых партнеров Blossom в индонезийской провинции Центральная Ява через партнерство с компанией PBMT Ventura.
По словам руководителя Blossom Finance Мэттью Мартина (Matthew Martin), новый фонд предоставит международным инвесторам возможность получать прибыль от микрофинансовых институтов, направленных на сокращение бедности.
Компания заключила партнерство с несколькими институтами модели BMT (Baital Mal wat Tamwil), ориентированными на решение социальных проблем и создание самофинансируемых компаний.
Привлеченные средства будут использоваться для поддержки микробизнеса и продавцов традиционных рынков. Для участия в проекте инвесторы могут использовать Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) и Ethereum (ETH) или доллары США.
"Последние несколько лет мы создавали сеть и заключали ключевые партнерства в Индонезии. Партнерство с PBMT - полностью лицензированной компанией венчурного капитала в Индонезии - позволяет нам помочь нескольким лучшим микрофинансовым компаниям в мире", - объясняет Мартин.
Фонд Blossom будет ориентирован исключительно на решения микрофинансирования, подходящие под модель BMT. Подразделения BMT предлагают коммерческое финансирование и территориальные сбережения, а также стимулируют развитие местных компаний.
Предоставляемые BMT финансовые продукты традиционно предназначены для "небанковского" населения и компаний. Нередко для стран "третьего" мира микрофинансовые организации являются единственной возможностью предоставить беднейшим слоям населения работу, доход, социализацию и возможность вести нормальную жизнь.
Открытию фонда предшествовало серьезное научное исследование, в результате которого выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты соответствуют законам Шариата, и мусульманам разрешается их использовать. Новый фонд станет первым предприятием, позволяющим использовать BTC, BCH и ETH людям исламского вероисповедания.
"То, что мы делаем, на самом деле глобально, - подчеркивает Мартин, - мы используем Биткоин и Эфириум, чтобы осуществлять денежные переводы по всему миру дешевле и быстрее, чем это делают банки - таким образом, мы получаем более конкурентоспособный обменный курс".
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