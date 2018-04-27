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Blossom Finance регистрирует исламский фонд с приемом криптовалюты

Экономика » Криптовалюты

Компания Blossom Finance объявила об открытой регистрации исламского микрофинансового фонда, который будет принимать несколько криптовалют,  в том числе BTC, BCH и ETH.

Blossom Finance регистрирует исламский фонд с приемом криптовалюты. 386447.jpeg

Ориентированные на социальное инвестирование вкладчики будут получать прибыль от сети микрофинансовых партнеров Blossom в индонезийской провинции Центральная Ява через партнерство с компанией PBMT Ventura.

По словам руководителя  Blossom Finance Мэттью Мартина (Matthew Martin), новый фонд предоставит международным инвесторам возможность получать прибыль от микрофинансовых институтов, направленных на сокращение бедности.

Компания заключила партнерство с несколькими институтами модели BMT (Baital Mal wat Tamwil), ориентированными на решение социальных проблем и создание самофинансируемых компаний.

Привлеченные средства будут использоваться для поддержки микробизнеса и продавцов традиционных рынков. Для участия в проекте инвесторы могут использовать Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) и Ethereum (ETH) или доллары США.

"Последние несколько лет мы создавали сеть и заключали ключевые партнерства в Индонезии. Партнерство с PBMT -  полностью лицензированной компанией венчурного капитала в Индонезии - позволяет нам помочь нескольким лучшим микрофинансовым компаниям в мире", - объясняет Мартин.

Фонд Blossom будет ориентирован исключительно на решения микрофинансирования, подходящие под модель BMT. Подразделения BMT предлагают коммерческое финансирование и территориальные сбережения, а также стимулируют развитие местных компаний.

Предоставляемые BMT финансовые продукты традиционно предназначены для "небанковского" населения и компаний. Нередко для стран "третьего" мира микрофинансовые организации являются единственной возможностью предоставить беднейшим слоям населения работу, доход, социализацию и возможность вести нормальную жизнь.

Открытию фонда предшествовало серьезное научное исследование, в результате которого выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты соответствуют законам Шариата, и мусульманам разрешается их использовать. Новый фонд станет первым предприятием, позволяющим использовать BTC, BCH и ETH людям исламского вероисповедания.

"То, что мы делаем, на самом деле глобально, - подчеркивает Мартин, - мы используем Биткоин и Эфириум, чтобы осуществлять денежные переводы по всему миру дешевле и быстрее, чем это делают банки - таким образом, мы получаем более конкурентоспособный обменный курс".

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