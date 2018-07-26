США еще на шаг приблизились к легализации коинов

На CME проведена первая сделка по обмену позициями на рынке фьючерсов на рынке биткойнов CME за эквивалентную сумму "физического" актива.

За этой формулировкой кроется событие, приближающее торговлю криптовалютами и производными от них к стандартным финансовым операциям.

Уполномоченный посредник в срочных биржевых операциях EDF&Man Capital Markets и биржа криптовалют институционального уровня itBit заключили первую в истории EFP-транзакцию с использованием биткоина — был осуществлен обмен фьючерса на биткоин биржи CME на "физический" актив, то есть непосредственно на сам биткоин.

Брокеры Уолл-стрит используют EFP для хеджирования своих фьючерсных позиций и диверсификации их воздействия на конкретные активы. Они также могут предоставлять фирмам кредитные плечи, капитал, льготы по налогам и т. д.

Транзакции EFP обсуждаются вне биржи (OTC), часто при содействии брокера, а затем данные доводятся до расчетной палаты биржи по виду актива. itBit и E D F & Man осуществили первую в истории операцию по передаче криптовалюты через американскую фьючерсную биржу.

Пол Чиавардини (Pol Ciavardini) директор iCit's внебиржевой торговой площадки (OTC) сказал добавил, что институциональные решения, такие как сделки EFP, будут "продолжать уменьшать трение" на рынке криптовалют.

"Каждый день мы проводим для наших клиентов множество EFP-транзакций на такие активы, как соевые бобы, зерно и казначейские ценные бумаги. Однако EFP на фьючерсы на биткоин CME знаменуют собой начало регулируемого рынка деривативов в индустрии цифровых активов", — заявил Брукс Дадли (Brooks Dudley) из E D & F Man Capital Markets Inc.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) до сих пор только одобряла фьючерсные продукты на основе биткойнов, расчеты по которым ведутся в фиатной валюте, т. е. когда заканчивается срок контракта, инвестор получает выплату в долларах по курсу, а не саму криптовалюту.

Легализация инструментов с более прямым доступом к цифровым активам пока не находит отзыва со стороны регуляторов, поэтому использование EFP-транзакций уже сейчас предоставляет частичное решение.