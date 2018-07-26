Государственная комиссия по ценным бумагам Вьетнама (SSC) потребовала от местных компаний не участвовать в транзакциях с криптовалютами. Объявление следует за директивой, изданной премьер-министром страны в начале этого года, направленной на ужесточение того, что вьетнамские регуляторы называют руководством криптовалютной деятельности.
Регулятор потребовал от соответствующих компаний и фондов не заниматься какой-либо деятельностью по выпуску, осуществлении транзакций или брокерской деятельности, связанной с криптововалютными операциями.
Мера, на которую ссылаются местные СМИ как запрет, затрагивает публичные компании, компании по ценным бумагам, компании по управлению фондами и инвестиционные фонды ценных бумаг. Им также было предложено соблюдать правила борьбы с отмыванием денег.
Регулятор также напомнил, что использование цифровых валют запрещено во Вьетнаме.
Кроме того, в стране приостановлен импорт оборудования для криптодобычи.
Это не первая административная мера, направленная на ограничение криптовалютной деятельности в стране. В апреле Государственный банк Вьетнама (SBV) запретил коммерческим банкам, поставщикам платежных услуг и посредникам совершать транзакции с использованием криптовалют.
Центральный банк также выпустил предупреждение о том, что такая деятельность может увеличить риски отмывания денег, финансирования терроризма, торгового мошенничества и уклонения от уплаты налогов.
Негативное отношение властей страны вызвано рядом крупных мошеннических ICO (Ifan и Pincoin), в которых пострадали десятки тысяч граждан страны, потерявших ориентировочно $600 млн.
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