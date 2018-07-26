Официально подтвердилась сделка, результатом которой стало приобретение компании-разработчика протокола — BitTorrent блокчейн-платформой TRON.
Как говорится в блоге BitTorrent, компания будет продолжать свою деятельность из нового офиса TRON в Сан-Франциско, откуда платформа намеренна осуществлять экспансию на глобальные рынки.
"BitTorrent продолжит оказывать высококачественные услуги более 100 млн пользователям во всем мире. Мы верим, что присоединение к сети TRON сделает BitTorrent лучше и поможет в реализации нашей миссии по созданию Интернета опций, а не правил", — говорится в заявлении BitTorrent.
Первые слухи о том, что BitTorrent находится в процессе продажи основателю TRON Джастину Сану, появились в мае. Обе стороны до последнего времени, однако, воздерживались от комментариев.
Также сообщалось, что Джастин Сан инициировал переговоры с BitTorrent еще в сентябре прошлого года, подписав соглашение о намерениях по покупке в январе 2018 года. Но, после этого, сделку приостановили из-за того, что руководство BitTorrent уличили в переговорах с другими покупателями, что было запрещено предварительными договоренностями.
В июне издание Variety сообщило о закрытии сделки, о чем руководство BitTorrent тогда проинформировало сотрудников компании. По информации знакомого с ситуацией источника, им также было рекомендовано воздержаться от разглашения этой информации.
Сам Джастин Сан на днях также впервые публично прокомментировал сделку, заявив, что совместными усилиями TRON и BitTorrent создается будущее децентрализованного интернета: "С интеграцией BitTorrent TRON стремится освободить интернет от господства крупных корпораций, вернуть людям права доступа к данным и вернуться к существовавшему в начале 21-го века видению свободной, прозрачной и децентрализованной сети, которая связывает весь мир, потому что интернет принадлежит людям", — говорится в заявлении Tron Foundation.
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