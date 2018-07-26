Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Cотрудник Qiwi за три месяца намайнил 500 000 биткоинов

Экономика » Криптовалюты

Сотрудник платежной компании Qiwi еще в 2011 году за 3 месяца "намайнил" на терминалах компании 500 000 биткоинов, что составляло на тот момент $5 млн.

Cотрудник Qiwi за три месяца намайнил 500 000 биткоинов. 390101.jpeg

Об этом на лекции в Московской школе коммуникаций рассказал гендиректор Qiwi Сергей Солонин. Он не раскрыл имя сотрудника, но речь шла об одном из разработчиков компании, который впоследствии был уволен.

"В 2011 г. у нас стояло огромное количество - более 100 000 - терминалов самообслуживания. Как-то ко мне пришел начальник службы безопасности и сказал, что терминалы, которые стоят в магазинах, ночью, когда нет людей, что-то передают и вообще работают очень интенсивно, идет большая нагрузка.

Мы начали с этим разбираться, и за три месяца выяснилось, что мой СТО (главный технический директор) майнил на этих терминалах биткоины. Я такой: "так, давайте по порядку: что такое биткоины, что значит "майнить"?" Хотя больше всего меня поразила сумма: он за три месяца намайнил 500 000 монет, и это стоило $5 млн", - цитирует Rusbase слова Солонина.

На требования Солонина вернуть полученные при помощи ресурсов компании биткоины и объяснить суть процесса технический директор не откликнулся. "Он быстро уволился. Не отпустить его было нельзя, ведь он не нанес никакого прямого ущерба платежной системе", - отметил Солонин.

По текущему курсу эта сумма составляла бы $4, 135 млрд.

Сдавший ЕГЭ на 400 баллов школьник нечаянно поступил в МГУ Сдавший ЕГЭ на 400 баллов школьник нечаянно поступил в МГУ

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы биткоин биткоин курс биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Мнение эксперта
Да здравствует революция: политическая криптовалюта
Политика
Пенсионный раскол: из партии Кремля побежали лидеры
Власть
"Железный занавес" — совсем скоро. Или нет
Новости Все >
Финансовй регулятор Вьетнама запретил заниматься криптой
После выкриков "Слава Украине!" хорватский футболист перейдет в "Ливерпуль"
Cотрудник Qiwi за три месяца намайнил 500 000 биткоинов
От кредитов начали убегать в лес и жить годами в шалаше
Жилье премиум-класса в Лондоне дешевеет
Покупка BitTorrent блокчейн-платформой TRON подтверждена
Мэрия Москвы решила снести съемочную площадку "Дома-2"
Жительница Грязей убила подругу и ее трехлетнюю дочь
Единую систему контроля долевого строительства введут в России
Макаревич предложил России купить Крым у Украины
Читательский топ
"Это - конец!": США приготовились забрать у России все активы
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Реальная причина отказа рокеров выступать на "Нашествии"
Настоящие причины отмены встречи Путина и Трампа в США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Банки
Центробанк готовится к суперкризису или запрету доллара?

ЦБ решил не пускать россиян и бизнес в валюту, чтобы не отказались от рубля и перед ограничениями долларовой ликвидности. Грядут санкции или запрет доллара?

Центробанк готовится к суперкризису или запрету доллара?
"Это - конец!": США приготовились забрать у России все активы
Экономика
"Это - конец!": США приготовились забрать у России все активы
Бывший СССР
Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен
Евросоюз
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Украина
Киев обвинил боксера Усика в предательстве Незалежной

По мнению украинского правительства, еще пара-тройка подобных событий с участием украинцев в Москве – и все, больше в "российскую агрессию" никто не поверит.

Киев обвинил боксера Усика в предательстве Незалежной
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Украина
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Власть
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
Новости Армении
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Власть
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...

Госдума приняла закон о повышении НДС. Впереди снос дач, взлет цен на бензин, товары и продукты, контроль переводов, работа до смерти и даже запрет доллара?

Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Дожили: судьи Ливана (!) признали однополую связь законной
Ближний Восток
Дожили: судьи Ливана (!) признали однополую связь законной
КПРФ
Референдум: коммунисты сомневаются в честности ЦИК
Новости Армении
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Любовь Степушова Сахалинский мост не окупится. Надо ли его строить? Любовь Степушова Марк Глухов Google штурмует облака Марк Глухов Василий Амирджанов Трамп переживает, что русские его не хотят Василий Амирджанов
Комментарии
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
Украина умоляет другие страны дружить против России
ФСБ и ЦПЭ пришли с обыском к президенту СССР
Доллару конец? Зачем Россия накопила рекордный запас золота
Израиль раскрыл реакцию России на сбитый Су-22
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Макаревич предложил России купить Крым у Украины
ФСБ и ЦПЭ пришли с обыском к президенту СССР
Сахалинский мост не окупится. Надо ли его строить?
Хитрый муж заплатил алименты - 70 килограммов монет
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
Израиль раскрыл реакцию России на сбитый Су-22
Макаревич предложил России купить Крым у Украины
Коалиция США признала убийство более тысячи жителей Сирии
Макаревич предложил России купить Крым у Украины
Самый дорогой: Головин будет играть за "Монако"
Макаревич предложил России купить Крым у Украины
Трамп переживает, что русские его не хотят
WEX не продает площадку: новости за выходные
Макаревич предложил России купить Крым у Украины
Украина намекнула: у нас есть чем топить флот России
США и Канада
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма

Госдеп США обнародовал декларацию о непризнании Крыма российским и клянется сделать ее "вечной", как декларацию Уэллеса в 1940-м. Что это означает для России?

Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
Куда ведет новый африканский курс России
Новости Африки
Куда ведет новый африканский курс России
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
События недели
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Евросоюз
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Бывший СССР
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Франция отказалась от гуманитарной блокады Сирии
Ближний Восток
Франция отказалась от гуманитарной блокады Сирии
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Украина
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство?
Ближний Восток
Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство?
Путин нравится Трампу искренностью
США и Канада
Путин нравится Трампу искренностью
Почти Gulag: почему страшно экс-послу Макфолу
Северная Америка
Почти Gulag: почему страшно экс-послу Макфолу
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался