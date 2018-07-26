Cотрудник Qiwi за три месяца намайнил 500 000 биткоинов

Сотрудник платежной компании Qiwi еще в 2011 году за 3 месяца "намайнил" на терминалах компании 500 000 биткоинов, что составляло на тот момент $5 млн.

Об этом на лекции в Московской школе коммуникаций рассказал гендиректор Qiwi Сергей Солонин. Он не раскрыл имя сотрудника, но речь шла об одном из разработчиков компании, который впоследствии был уволен.

"В 2011 г. у нас стояло огромное количество - более 100 000 - терминалов самообслуживания. Как-то ко мне пришел начальник службы безопасности и сказал, что терминалы, которые стоят в магазинах, ночью, когда нет людей, что-то передают и вообще работают очень интенсивно, идет большая нагрузка.

Мы начали с этим разбираться, и за три месяца выяснилось, что мой СТО (главный технический директор) майнил на этих терминалах биткоины. Я такой: "так, давайте по порядку: что такое биткоины, что значит "майнить"?" Хотя больше всего меня поразила сумма: он за три месяца намайнил 500 000 монет, и это стоило $5 млн", - цитирует Rusbase слова Солонина.

На требования Солонина вернуть полученные при помощи ресурсов компании биткоины и объяснить суть процесса технический директор не откликнулся. "Он быстро уволился. Не отпустить его было нельзя, ведь он не нанес никакого прямого ущерба платежной системе", - отметил Солонин.

По текущему курсу эта сумма составляла бы $4, 135 млрд.