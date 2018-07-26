Сотрудник платежной компании Qiwi еще в 2011 году за 3 месяца "намайнил" на терминалах компании 500 000 биткоинов, что составляло на тот момент $5 млн.
Об этом на лекции в Московской школе коммуникаций рассказал гендиректор Qiwi Сергей Солонин. Он не раскрыл имя сотрудника, но речь шла об одном из разработчиков компании, который впоследствии был уволен.
"В 2011 г. у нас стояло огромное количество - более 100 000 - терминалов самообслуживания. Как-то ко мне пришел начальник службы безопасности и сказал, что терминалы, которые стоят в магазинах, ночью, когда нет людей, что-то передают и вообще работают очень интенсивно, идет большая нагрузка.
Мы начали с этим разбираться, и за три месяца выяснилось, что мой СТО (главный технический директор) майнил на этих терминалах биткоины. Я такой: "так, давайте по порядку: что такое биткоины, что значит "майнить"?" Хотя больше всего меня поразила сумма: он за три месяца намайнил 500 000 монет, и это стоило $5 млн", - цитирует Rusbase слова Солонина.
На требования Солонина вернуть полученные при помощи ресурсов компании биткоины и объяснить суть процесса технический директор не откликнулся. "Он быстро уволился. Не отпустить его было нельзя, ведь он не нанес никакого прямого ущерба платежной системе", - отметил Солонин.
По текущему курсу эта сумма составляла бы $4, 135 млрд.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
ЦБ решил не пускать россиян и бизнес в валюту, чтобы не отказались от рубля и перед ограничениями долларовой ликвидности. Грядут санкции или запрет доллара?
По мнению украинского правительства, еще пара-тройка подобных событий с участием украинцев в Москве – и все, больше в "российскую агрессию" никто не поверит.
Госдума приняла закон о повышении НДС. Впереди снос дач, взлет цен на бензин, товары и продукты, контроль переводов, работа до смерти и даже запрет доллара?
Госдеп США обнародовал декларацию о непризнании Крыма российским и клянется сделать ее "вечной", как декларацию Уэллеса в 1940-м. Что это означает для России?