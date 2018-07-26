Крупнейшая криптовалютная биржа США Coinbase запускает новую функцию, которая позволит её клиентам осуществлять вывод своих криптовалютных активов через цифровые подарочные карты, пишут СМИ.
Coinbase заключила соглашение с британским стартапом WeGift, благодаря чему клиенты биржи смогут обменивать криптовалюты на подарочные карты более чем 120 ритейлеров.
Это позволит позволит владельцам криптовалют оплачивать товары и услуги через такие бренды, как Nike, Tesco, Uber, Google Play, Ticketmaster и Zalando. Изначально программа будет доступна для жителей Великобритании, Испании, Франции, Италии, Нидерландов и Австралии, однако в будущем компания намеревается расширить её действие и на другие страны.
"Захочет ли клиент конвертировать биткоины в кредиты Uber или Ethereum в электронные подарочные карты ASOS, в любом случае он получит более высокую степень гибкости и контроля в вопросе использования своих криптовалют", — заявила Coinbase.
"Благодаря запуску электронных подарочных карт у клиентов появится новая возможность для расходования своих криптовалютных активов и реализации их стоимости путём покупки материальных товаров или услуг".
В то время как признание криптовалюты среди основных брендов остается крайне низким — например, букинг-гигант Expedia спокойно удалил свой вариант оплаты биткойнами (BTC) в июне — другие отрасли, принимающие крипту, встречают положительные отзывы.
Некоммерческий Фонд Свободы прессы получил 1000 Ethereum (ETH) (около $ 469 000) пожертвований в первый день, когда он добавил варианты криптоплаты. На прошлой неделе мессенджер Kik, занимающийся разработкой собственной криптовалюты Kin, показал свой первый бета-продукт — приложение Kinit.
Ожидается, что в будущем держатели Kin также смогут обменивать криптовалюту на подарочные карты ведущих брендов и ритейлеров через приложение Kinit.
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