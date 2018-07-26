Coinbase выпускает подарочные карты Cryptocurrency

Крупнейшая криптовалютная биржа США Coinbase запускает новую функцию, которая позволит её клиентам осуществлять вывод своих криптовалютных активов через цифровые подарочные карты, пишут СМИ.

Coinbase заключила соглашение с британским стартапом WeGift, благодаря чему клиенты биржи смогут обменивать криптовалюты на подарочные карты более чем 120 ритейлеров.

Это позволит позволит владельцам криптовалют оплачивать товары и услуги через такие бренды, как Nike, Tesco, Uber, Google Play, Ticketmaster и Zalando. Изначально программа будет доступна для жителей Великобритании, Испании, Франции, Италии, Нидерландов и Австралии, однако в будущем компания намеревается расширить её действие и на другие страны.

"Захочет ли клиент конвертировать биткоины в кредиты Uber или Ethereum в электронные подарочные карты ASOS, в любом случае он получит более высокую степень гибкости и контроля в вопросе использования своих криптовалют", — заявила Coinbase.

"Благодаря запуску электронных подарочных карт у клиентов появится новая возможность для расходования своих криптовалютных активов и реализации их стоимости путём покупки материальных товаров или услуг".

В то время как признание криптовалюты среди основных брендов остается крайне низким — например, букинг-гигант Expedia спокойно удалил свой вариант оплаты биткойнами (BTC) в июне — другие отрасли, принимающие крипту, встречают положительные отзывы.

Некоммерческий Фонд Свободы прессы получил 1000 Ethereum (ETH) (около $ 469 000) пожертвований в первый день, когда он добавил варианты криптоплаты. На прошлой неделе мессенджер Kik, занимающийся разработкой собственной криптовалюты Kin, показал свой первый бета-продукт — приложение Kinit.

Ожидается, что в будущем держатели Kin также смогут обменивать криптовалюту на подарочные карты ведущих брендов и ритейлеров через приложение Kinit.