Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации национальной валюты с 20 августа 2018 года. С банкнот исчезнут пять нулей и национальная валюта боливар будет привязана к национальной криптовалюте El Petro.
Первоначально деноминацию планировали провести 4 июня 2018 года и "отрезанными" должны были быть три ноля. Одновременно произойдет девальвация боливара, которая составит 59%.
"Реформирование денежно-кредитной экономики, основанное на исследовании экономического процветания, начнется 20 августа. Окончательно с тиражом и выпуском нового суверенного боливара будет определено после деноминации.
Будет сокращено пять нулей в процессе этой деноминации" — сказал Мадуро во время прямого обращения к народу по национальному телевидению.
Решение о том, чтобы привязать боливар к El Petro Мадуро объяснил следующим образом: "У новой денежной реформы будет новый способ привязать (боливар) к El Petro, чтобы стабилизировать и изменить денежно-кредитную и финансовую жизнь в стране радикально", — добавил он.
По словам президента, сейчас 1 доллар США официально стоит 6,3 боливара. По планам правительства страны с 18 февраля 2019 года доллар будет стоить до 10 боливаров.
"Миссией нового курса станет защита экономики в фундаментальных частях здравоохранения, продовольствия, (социальных) "великих миссий" и обеспечения долларами производственных систем", — сказал Мадуро.
Для операций в этих областях будет применяться фиксированный курс в 10 боливаров за доллар. Перед этим девальвацию боливара проходила в феврале 2013 года. Еще одно нововведение — изменение в система частично свободного обменного курса на бирже и в банках через маржинальную систему валют SIMADI.
Правительство вводит полностью плавающий, сформированный на основе рыночного спроса, курс боливара. После деноминации и девальвации торги откроются с отметки закрытия торгов в среду — примерно 200 боливаров за доллар США.
Ожидания подобных действий со стороны властей Венесуэлы загнали курс "черного рынка" на уровень 1000 боливаров за один доллар США. В таких условиях, отмечают финансовые аналитики, либерализация рынка валюты является необходимым условием для функционирования экономики.
Каким образом финансовым властям страны удастся удержать такой показатель не сообщается. Механимз привязки боливара к El Petro также не раскрывается и непонятна его роль в стабилизации национальной валюты. Действующая сложная система валютного обмена порождает массу спекуляций и непонятно, не усложнит ли ее дополнение в виде криптовалюты.
Ряд экспертов подозревает, что правительство Венесуэлы выведет из оборота наличные и перейдет к системе, похожей на распределительную, в которой большинство граждан будут получать услуги за виртуальные деньги.
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