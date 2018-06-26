Кто влияет на стоимость биткоина

Группа исследователей из Технологического института Стивенса США под руководством профессора Школы бизнеса Стивенса Фэн Май изучали влияние социальных сетей на стоимость биткоина.

В результате исследования они пришли к выводу, что позитивные комментарии в социальных сетях действительно влияют на рост цен криптовалюты. Причем команда пришла к интересному выводу - комментарии и твиты от очень активных пользователей не сильно влияли на рост биткоина, в то время как "молчание мажоритарных пользователей", которые не торопились комментировать перспективы криптовалюты, повысили цены в десять раз больше, когда у них были положительные комментарии.

"Это те, за кем наблюдают инвесторы", - говорит Май, чья работа появляется в журнале "Management Information Systems".

Чтобы прийти к такому выводу команда собрала и проанализировала двухгодичные сообщения на самом популярном в мире публичном форуме Bitcointalk.

Они классифицировали комментарии на позитивные, негативные и другие настроения с использованием специальных методов обработки. Они также собрали данные Twitter за два месяца, в том числе более 3,4 миллиона твитов о Bitcoin.

Исследователи сравнили изменения в цене биткоина с "болтавней" о криптовалюте. Но так же, как "болтовня" может повлиять на цену, стоимость биткоина может повлиять на настроения вокруг криптовалюты, поэтому команда также учитывала ежедневный рост и падение показателей, таких как фондовый индекс S&P 500, цены на золото и индексы волатильности, чтобы лучше понять двусторонний отношения.

"Это был первый надежный статистический отчет, подтверждающий, что социальные сети и цены на биткоин фактически связаны", - говорит Май. "Это может быть интуитивно, но позитивные настроения влияют на цену биткоина".

Чтобы убедиться в своих предположениях исследователи разделили пользователей на две группы - на тех кто публиковал очень часто, и тех, кто редко упоминал биткоин - тех самых "за кем наблюдают инвесторы". В результате они обнаружили, что вместо того, чтобы "молчаливые пользователи" влияли на цену биткоина, цена вместо этого изменилась пропорционально их редким комментариям.

"Такие пользователи социальных сетей могут иногда иметь определенную повестку дня, в этом случае происходит раздувание или повышение цены биткоина, потому что они сами в нее вложили", - говорит Май.

Она продолжает: "Если большинство сообщений в социальных сетях вокруг биткоина генерируются людьми, которые предвзяты, настроения в социальных сетях могут не точно отражать фактическую стоимость валюты".

Профессор Май и его коллеги предполагают, что инвесторы биткоина признают эти потенциальные конфликты интересов и снижают их.

"Молчаливое большинство - это настоящие влиятельные люди, управляющие ценностью биткоина", - говорит Май. "Похоже, инвесторы это понимают".