Дочерняя компания Alibaba Ant Financial провела первые денежные переводы блокчейн, отправив транзакцию через три секунды, сообщает Bloomberg.
Компания, ранее известная как AliPay, завершила перевод средств между своим приложением AliPayHK в Гонконге и филиппинским платежным приложением GCash, его совместным проектом с местной телекоммуникационной компанией Globe Telecom.
"Использование блокчейн для трансграничных денежных переводов — один из моих самых важных проектов за последние шесть месяцев. Начиная с Гонконга, эта услуга (AlipayHK) будет перенесена в остальную часть мира в будущем ", — цитирует CEO Alibaba Джека Ма ресурс cryptocurrency cnLedger, — "блокчейн не должен быть технологией, чтобы разбогатеть за ночь …
В мире есть 1,7 миллиарда человек, у которых нет банковских счетов, но у большинства из них есть мобильные телефоны. Влияние блокчейн на будущее людей может быть далеко за пределами нашего воображения".
Ма в течение нескольких лет сообщал о расширении участия AliPay в блокчейне. Материнская компания AliPay Ant International обеспечила финансирование в размере $ 14 млн в целях развития блокчейн в начале этого месяца.
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