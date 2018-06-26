Alibaba провела пробный блокчейн перевод на Филиппины

Дочерняя компания Alibaba Ant Financial провела первые денежные переводы блокчейн, отправив транзакцию через три секунды, сообщает Bloomberg.

Компания, ранее известная как AliPay, завершила перевод средств между своим приложением AliPayHK в Гонконге и филиппинским платежным приложением GCash, его совместным проектом с местной телекоммуникационной компанией Globe Telecom.

"Использование блокчейн для трансграничных денежных переводов — один из моих самых важных проектов за последние шесть месяцев. Начиная с Гонконга, эта услуга (AlipayHK) будет перенесена в остальную часть мира в будущем ", — цитирует CEO Alibaba Джека Ма ресурс cryptocurrency cnLedger, — "блокчейн не должен быть технологией, чтобы разбогатеть за ночь …

В мире есть 1,7 миллиарда человек, у которых нет банковских счетов, но у большинства из них есть мобильные телефоны. Влияние блокчейн на будущее людей может быть далеко за пределами нашего воображения".

Ма в течение нескольких лет сообщал о расширении участия AliPay в блокчейне. Материнская компания AliPay Ant International обеспечила финансирование в размере $ 14 млн в целях развития блокчейн в начале этого месяца.