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Источник Правда.Ру

В США хакеры атакуют госсектор

Экономика » Криптовалюты

В США участились случаи хакерских атак на компьютерные системы различных организаций, работающих в госсекторе и муниципалитетах.

В США хакеры атакуют госсектор. 388634.jpeg

Как сообщает издание The Wall Street Journal, в большинстве случаев злоумышленники заражают компьютеры вирусным ПО, которое блокируют компьютеры с требованием перевода денежных средств в обмен на восстановления доступа. Как правило хакеры предлагают расплатиться с ними в криптовалюте, например, биткоинах. Как отмечает издание, чаще всего речь идет о компьютерных системах в небольших городах, так как те защищены менее надежно.

Эксперты отмечают, что число кибератак на госсектор растет в США значительно быстрее, чем попытки взломов систем частных компаний. Это объясняется просто -  частный сектор предпринимает большие усилия для защиты своих электронных данных.

Как заявляют эксперты в области кибербезопасности, хакеры не сосредотачивают свои усилия на системах каких-то конкретных городов, а постоянно ищут уязвимости в компьютерах предприятий госсектора.

Атаки на такие муниципальные системы приводят к значительным финансовым тратам со стороны местных властей. Даже если они решают не платить хакерам-вымогателям, им все равно приходится тратиться на консультации экспертов, обновление систем безопасности и страховку на случай повторения подобных взломов, отмечается в материале.

По словам экспертов, за большинством таких атак стоят не хакеры, поддерживаемые каким-либо государством, а обычные киберпреступники, желающие заработать криминальным путем. ФБР советует властям на местах не платить выкуп, а обращаться в соответствующие федеральные органы, так как в ряде случаев хакеры не восстанавливают доступ к заблокированным данным даже после получения денежных средств.

Буквально на днях международные СМИ писали, что хакеры проникли в компьютеры операторов спутниковой связи, оборонных подрядчиков и телекоммуникационных компаний США и Юго-Восточной Азии. В данном случае целью хакерских атак был шпионаж и перехват военных и гражданских сообщений, а не выкуп. 

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