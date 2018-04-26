Южнокорейский Nexon планирует купить криптобиржу Bitstamp

Крупнейшая в Европе биржа криптовалют Bitstamp будет приобретена южнокорейским разработчиком видеоигр Nexon, штаб-квартира которой находится в Японии. Об этом Business Insider сообщили 3 источника, знакомых с вопросом. Cделка по продаже Bitstamp, старейшей криптовалютной биржи в мире, компании Nexon почти завершена.

Bitstamp была основана в 2011 году в Словении, сейчас ее штаб-квартира находится в Люксембурге. Биржа стала старейшей из существующих в мире в прошлом году, когда китайская BTCC прекратила работу из-за запрета правительства. Суточный объем торгов на платформе составляет более $500 млн, она входит в топ-10 крупнейших бирж в мире.

Nexon, которая выпустила свою первую игру в 1995 году, стоит около $13 млр. Компания известна тем, что разработала корейскую и японскую версию популярных компьютерных и мобильных игр, таких как Counter Strike и FIFA Online. Ни Nexon, ни Bitstamp не прокомментировали эту информацию публично, однако по слухам, создатель видеоигр заплатит $350 млн за Bitstamp, которая в настоящее время является единственной лицензированной криптовалютной биржей в Европе.

Указанные цифры могут свидетельствовать о том, то Bitstamp будет продана дешевле на $50 млн, чем Poloniex, которую недавно купила компания Circle за $400 млн. Это при том, что Bitstamp регулярно превосходит Poloniex по суточному объему торгов, и в отличие от Poloniex имеет связи с банками, необходимые для предложения торговых пар с фиатными валютами.

Продажа биржи обеспечит отличную отдачу от инвестиций для инвесторов Bitstamp: в 2013 году хедж-фонд Pantera Capital инвестировал в платформу $10 млн, а позже компания привлекла $2.4 млн в рамках краудфандинговой кампании в начале 2017 года.

Ранее Nexon приобрела долю в южнокорейской криптобирже Korbit за 91.3 млрд корейских вон (около $80 млн).