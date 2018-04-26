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Сан-Марино планирует стать ведущим мировым центром блокчейна

Экономика » Криптовалюты

Сан-Марино представило планы своего становления в качестве ведущего мирового центра блокчейна. Это государств - анклав, полностью окруженный Италией. 

Сан-Марино планирует стать ведущим мировым центром блокчейна. 386426.jpeg

San Marino Innovation, департамент Республики, специализирующийся на инновациях создает совместное предприятия с эстонским разработчиком блокчейна Polybius.

В рамках партнерства Сан-Марино хочет развивать инфраструктуру, регулирование и технические знания, чтобы стать центром блокчейна.

Совместное предприятие, созданное в сотрудничестве с консалтинговой фирмой Olympus Advisors, базирующейся в Сан-Марино, в соответствии с законом Республики предусматривает включение новой компании в развитие пространства блокчейна. 

"Мы - старейшая в мире республика, и мы гордимся тем, что начинаем свое преобразование под эгидой технологий", - сказал государственный секретарь Сан-Марино по экономическому развитию Андреа Зафферани (Andrea Zafferani).

"Мы считаем, что это партнерство окажет значительное влияние на экономику и преобразование инновационного сектора, который лежит в основе нашей стратегии развития. Республика также примет актуальное регулирование, чтобы стать ведущим мировым центром блокчейна".

В заявлении подчеркивается, что Республика Сан-Марино намерена стать надежным и активным законодательным партнером индустрии блокчейна, и в связи с этим приступит к разработке всеобъемлющей законодательной базы и позиционировать себя как дружественную блокчейну юрисдикцию, по примеру Швейцарии и Мальты, чтобы привлечь блокчейн-компании, их капиталы и специалистов в этой области. 

Сан-Марино планирует использовать технологию Polybius Digital ID для создания новых механизмов идентификации для аутентификации и верификации в соответствии с действующими европейскими законами по управлению личными данными. Недавно компания Polybius переехала в Брюссель, чтобы быть ближе к штаб-квартирам ключевых институтов ЕС, отвечающих за директивы и регулирование в ЕС. 

"Сан-Марино идеально подходит для того, чтобы стать новатором в этом виде технологий", - сказал Серхио Моттола (Sergio Mottola), исполнительный председатель San Marino Innovation.

"Мы не заинтересованы в краткосрочной или оппортунистической политике, с целью спекуляции на ажиотаже вокруг криптовалютной индустрии. Мы заинтригованы революционными изменениями, которые может привнести базовая технология - блокчейн. Мы считаем, что она окажет большее влияние на глобальную экономику, чем интернет".

"Мы были первопроходцами технологии распределенного реестра с нашей компанией HashCoins", - сказал Иван Турыгин, соучредитель Polybius. "Теперь мы можем привнести этот опыт в проект, который поспособствует позиционированию Сан-Марино как центра инноваций и даст мощный стимул для правительства продолжать развивать индустрию в долгосрочной перспективе".

"Наш обширный опыт включает разработку практических решений в нескольких сетях блокчейна, в первую очередь - в Emercoin", - добавил Сергей Потапенко, второй соучредитель Polybius. "В прошлом мы разработали и внедрили решения в разных сферах, включая беспарольную авторизацию, хранение данных и нотариальное оформление". 

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