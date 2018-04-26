Власти Китая объявили победу над криптовалютой

Власти Китая объявили о полной победе над ICO и криптовалютой.

Пока не сдается только майнинг. Усилия Китая в отношении запрета криптовалютного сектора связаны с мошенниками, которые пользуются преимуществами децентрализованного и нерегулируемого характера криптовалют по всему миру.

В Китае была раскрыта не одна мошенническая криптовалютная схема, недавно пойманы организаторы пирамиды на $13 млн.

Ранее на Китай приходилось более 75% глобального объема криптовалютной торговли, но с 4 сентября 2017 года финансовые регуляторы выпустили запрет на проведение ICO в стране, а затем - на работу криптовалютных бирж.

Казалось, что это начало конца криптовалютного рынка, так как эта новость серьезно повлияла на курс большинства монет. "Сейчас нам следует делать одну единственную вещь - стоять и смотреть как труп биткоина проплывает мимо нас", - сказал вице-президент НБК Гонгшен Пан (Gongsheng Pan) в 2017 году.

Однако рынки виртуальных валют преодолели возникшую сумятицу, и цена биткоина взлетела вверх, достигнув 20 000 долларов через три месяца после китайского запрета.В феврале этого года сообщалось, что Китай планирует закрыть доступ к зарубежным криптовалютным биржам и торговым площадкам все еще работающим на территории страны, включая OTC-площадки и P2P-платформы.

В марте появилась информация, что правительство обновило запретительную политику и начало блокировать аккаунты некоторых бирж в социальных сетях после того, как обнаружило, что граждане Китая по-прежнему участвуют в ICO и криптоторговле через социальные сети.

Суровые нормативные действия могут быть отчасти связаны с интересом страны к выпуску национальной криптовалюты. Китай хорошо осведомлен о неотъемлемых преимуществах денег на основе блокчейна, и ему удалось создать неблагоприятную среду для децентрализованных монет.

Таким образом, если правительство наконец выпустит свой цифровой юань, централизованной криптовалюте не придется конкурировать с публичными.

"Развитие цифровой экономики как никогда нуждается в цифровой валюте, выпущенной центральным банком. Крайне важно ускорить ее исследование и выпуск", - сказал Яо Цянь (Yao Qian), руководитель исследовательского подразделения НБК в ноябре 2017 года.

Вне зависимости от того нравится это Китаю или нет, он потерял свою позицию лидера криптовалютной индустрии, возможно навсегда. Становится все более очевидно, что ничто не может оставить революцию биткоина - осталось только выбрать - присоединиться к ней или остаться позади.

Хотя Китай последовательно ограничивает торговлю криптовалютами, майнинг в стране до сих пор чувствует себя превосходно. Китайские пулы остаются крупнейшими в мире, а компания Bitmain по-прежнему остается фактическим монополистом в производстве ASIC-майнеров.

Возникавшие в прошлом году опасения о возможном запрете майнинга вслед за торговлей так и не подтвердились. Правительство делает вид, что не озабочено, как и кому майнеры реализуют добытые монеты. Тем не менее, майнеры заблаговременно ищут пути отступления.

Так, китайский майнер Акира Цуй (Akira Cui) недавно сказал в интервью изданиюSouth Morning Post, что многие майнеры уже посетили Вьетнам, Лаос, Таиланд, Россию и США, обсуждая цены на электроэнергию с местными властями и покупая площадки для будущего использования. Цуй утверждает, что "майнинг должен уйти за границу, если существует вероятность хотя бы в один процент, что запреты правительства распространятся и на него".