Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

МЧС России: хакеры нацелились на криптокошельки

Экономика » Криптовалюты

Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России "Антистихия" предупреждает, что деньги россиян, в том числе криптокошельки, могут стать в 2018 году основными целями хакерских атак на мобильные устройства.

МЧС России: хакеры нацелились на криптокошельки. 386410.jpeg

"В зоне риска в 2018 году окажутся пользователи мобильных устройств. Около 41% пользователей в России заходит в системы онлайн-банкинга с мобильных устройств. В связи с этим значительные усилия злоумышленников в 2018 году будут направлены на смартфоны и планшеты. В сферу интересов киберпреступников попадут источники денег пользователей, в том числе криптокошельки", - сообщают РИА Новости со ссылкой на документ центра.

Особую опасность, по мнению экспертов центра, представляет сращивание хакерских структур с террористами и использование их возможностей для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения, что может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными жертвами, а также нанести большой экономический урон.

Ранее в апреле центр "Антистихия" предупреждал, что майнинг криптовалюты может привести к увеличению числа аварий на энергетических объектах России из-за возросшей нагрузки.

В связи с тем, что майнинг криптовалюты происходит с использованием вычислительных мощностей компьютеров, это требует больших затрат электроэнергии. Из-за этого растет нагрузка на электрические сети, которые на это не рассчитаны, что создает риски возникновения пожаров.

 

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Криптобиржи
Биткоин падает - они растут
Расследования
Накрыли поляну... для детей
Формула небес
Астролог: рожденные 26.04 - стоики
Читательский топ
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
ВКС России снова "побрили" флот коалиции у Сирии
Черноморский флот "показал класс" авианосной группе США у Сирии
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Новости Все >
В центре Москвы появились дома с фонтанами и парками
Россияне признали работу своего правительства эффективной
МЧС России: хакеры нацелились на криптокошельки
В России рассекречивают страшные тайны катастрофы в Чернобыле
Эксперты: как США готовятся подкосить рубль
Британский суд приговорил к смерти тяжелобольного ребенка
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Мир
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Ближний Восток
ВКС России снова "побрили" флот коалиции у Сирии
Мир
Черноморский флот "показал класс" авианосной группе США у Сирии
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Мир
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Другие
Казахстан открыл свои порты для США
Украина
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Мир
Западные СМИ рассказали о русском оружии Судного дня

Западная пресса активно обсуждает российский комплекс "Статус-6", известный как оружие Судного дня.

Западные СМИ рассказали о русском оружии Судного дня
Казахстан открыл свои порты для США
Другие
Казахстан открыл свои порты для США
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
ЯМЭФ-2018
Волен Сидеров: В Европе не знают, как на самом деле живет Россия
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 26.04 - стоики Соломон Соловьев Любовь Степушова Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии Любовь Степушова Дарья Касьянова Звезды-рестораторы и их заведения Дарья Касьянова
Комментарии
В России рассекречивают страшные тайны катастрофы в Чернобыле
В Китае предложили России рецепт, как избежать влияния санкций Запада
Глава Совета Европы резко потребовал от России уплаты взноса
Генерал Пентагона: "Русские нас выключают своими новыми РЭБ"
ЗРК С-300 перевоспитают Израиль
Казахстан открыл свои порты для США
Казахстан открыл свои порты для США
Казахстан открыл свои порты для США
Казахстан открыл свои порты для США
Тысячи убитых: прокурор раскрыл реальные потери ВСУ в Донбассе
Казахстан открыл свои порты для США
ЗРК С-300 перевоспитают Израиль
Казахстан открыл свои порты для США
Назло врагам: Крымский супермост прошел краш-тест
ЗРК С-300 перевоспитают Израиль
Генерал Пентагона: "Русские нас выключают своими новыми РЭБ"
Казахстан открыл свои порты для США
ЗРК С-300 перевоспитают Израиль
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
СК: бешеная бездомная собака снова истерзала ребенка
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался