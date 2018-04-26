МЧС России: хакеры нацелились на криптокошельки

Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России "Антистихия" предупреждает, что деньги россиян, в том числе криптокошельки, могут стать в 2018 году основными целями хакерских атак на мобильные устройства.

"В зоне риска в 2018 году окажутся пользователи мобильных устройств. Около 41% пользователей в России заходит в системы онлайн-банкинга с мобильных устройств. В связи с этим значительные усилия злоумышленников в 2018 году будут направлены на смартфоны и планшеты. В сферу интересов киберпреступников попадут источники денег пользователей, в том числе криптокошельки", - сообщают РИА Новости со ссылкой на документ центра.

Особую опасность, по мнению экспертов центра, представляет сращивание хакерских структур с террористами и использование их возможностей для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения, что может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными жертвами, а также нанести большой экономический урон.

Ранее в апреле центр "Антистихия" предупреждал, что майнинг криптовалюты может привести к увеличению числа аварий на энергетических объектах России из-за возросшей нагрузки.

В связи с тем, что майнинг криптовалюты происходит с использованием вычислительных мощностей компьютеров, это требует больших затрат электроэнергии. Из-за этого растет нагрузка на электрические сети, которые на это не рассчитаны, что создает риски возникновения пожаров.