В Хабаровске накрыли торговцев наркотиками за криптовалюту

ФСБ России раскрыла преступную группировку, организовавшую глубоко законспирированную сеть по производству и сбыту наркотиков синтетической группы на территории Хабаровского края, с использованием криптовалюты.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками краевого УФСБ были обнаружены 2 крупные лаборатории по производству синтетического наркотика, около 500 грамм готового мефедрона, свыше 10 кг вещества, находящегося в стадии адсорбции, более 400 кг прекурсоров, а также иностранное оборудование для производства химических препаратов в промышленных масштабах.

С поличным были задержаны 4 человека, которые являются организаторами и участниками преступной группы.

Как отмечается в пресс-релизе, сбыт готовых наркотических средств осуществлялся через закладки в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и их пригородах. Средства от реализации поступали на банковские карты, путем конвертации на интернет-обменниках с использованием криптовалюты.

Налаженная преступная схема была рассчитана на получение около 15 кг наркосодержащих веществ в месяц на сумму свыше 15 млн руб.