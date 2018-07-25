ФСБ России раскрыла преступную группировку, организовавшую глубоко законспирированную сеть по производству и сбыту наркотиков синтетической группы на территории Хабаровского края, с использованием криптовалюты.
В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками краевого УФСБ были обнаружены 2 крупные лаборатории по производству синтетического наркотика, около 500 грамм готового мефедрона, свыше 10 кг вещества, находящегося в стадии адсорбции, более 400 кг прекурсоров, а также иностранное оборудование для производства химических препаратов в промышленных масштабах.
С поличным были задержаны 4 человека, которые являются организаторами и участниками преступной группы.
Как отмечается в пресс-релизе, сбыт готовых наркотических средств осуществлялся через закладки в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и их пригородах. Средства от реализации поступали на банковские карты, путем конвертации на интернет-обменниках с использованием криптовалюты.
Налаженная преступная схема была рассчитана на получение около 15 кг наркосодержащих веществ в месяц на сумму свыше 15 млн руб.
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