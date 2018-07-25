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Источник Правда.Ру

Binance расширяется в Южной Корее

Экономика » Криптовалюты

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance планирует открыть от 3 до 5 компаний в Южной Корее до конца года.

Binance расширяется в Южной Корее. 390012.jpeg

Об этом рассказал глава биржи Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) на блокчейн саммите в Сеуле, отметив, что он считает южнокорейский рынок одним из самых главных мире.

В настоящее время Южная Корея является одним из мировых рынков для биткоинов (BTC) и эфира (ETH). Около года назад криптобиржа уже добавила поддержку корейского языка на свою платформу и на сайте, а также "обзавелась" местным директором по маркетингу и директором Binance Lab.

Это заявление последовало после того как Южная Корея обозначила, что грядущие изменения в регулировании криптовалют могут стать разумным политическим шагом.

Напомним, что с сентября 2017 года южнокорейские власти запретили ICO как метод привлечения финансирования. Но Корейской демократической партии удалось добиться пересмотра позиции по отношению к ICO и в мае Национальная ассамблея Южной Кореи разрешила его проведение. В результате новые нормативные акты должны регулировать оборот криптовалют и проведение ICO.

В этом контексте Чжао отметил, что в корне не согласен с репрессивной политикой в отношении ICO: "первичное предложение монет позволяет привлечь иностранные инвестиции, поэтому любая страна, которая запрещает его проводить, упускает хорошую финансовую возможность".

Как отмечают местные эксперты, количество южнокорейских пользователей Binance еще не так велико. Тем не менее, это один из самых любимых иностранных обменов криптовалютами для южнокорейских трейдеров. 

В целом, новые регулятивные меры направлены на создание благоприятной среды для развития технологии блокчейн и криптоиндустрии в Южной Корее.

Кроме того, местные власти озабочены ужесточением контроля за местными криптобиржами, печально известными низким уровнем безопасности. И в  этом свете Binance с точки зрения безопасности и надежности может стать сильным конкурентом для местных криптобирж.  

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