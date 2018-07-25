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Биткоин примут на выборах в Висконсине

Экономика » Криптовалюты

Кандидат от Либертарианской партии на выборах губернатора Висконсина примет пожертвования в Биткойн (BTC), несмотря на то, что Комиссия по этике штата считает их "серьезной проблемой" в отношении соблюдения законодательства штата, сообщает местное информационное агентство Milwaukee Journal Sentinel.

Биткоин примут на выборах в Висконсине. 390011.jpeg

Ранее этой весной Либертарианская партия Висконсина попросила Государственную комиссию по этике уточнить, является ли использование криптовалюты для политических взносов законным.

В мае Комиссия передала этот вопрос в Законодательную палату штата Висконсин, отметив, что "предоставление пожертвований на основе криптовалюты представляет серьезную проблему для способности комиссии обеспечить соблюдение законодательства штата".

Фил Андерсон, председатель Либертарианской партии штата, сказал, что его решение принять Биткойн не означает, что его партия "суёт [свои] носы в дела [комиссии]", поскольку он считает, что они соблюдают закон.

Тем не менее, Андерсон добавил, что он и Либертарианская партия "откатится назад", если Комиссия по этике подаст жалобу, заявив: "Мы не допустим, чтобы отсутствие надлежащего толкования действующего статута [повлияло] на права первой поправки тех, кто хочет проявить поддержку и внести свой вклад.

Я не верю в то, что Ассамблея справится с этим справедливо и оперативно". Консультативное заключение Федеральной избирательной комиссии (FEC) 2014 года в настоящее время служит основным ориентиром для пожертвований криптовалют в рамках избирательных кампаний, постановив, что BTC является "пожертвованием в натуральной форме" — формой вклада, который предоставляет товары и услуги, а не деньги на покупку этих товаров и услуг.

Тем не менее, некоторые государственные комиссии либо приняли решение о крипто-пожертвованиях, либо уклонились от мнения по этому вопросу в этом году, поскольку консультативное заключение FEC устарело из-за изменения роли криптовалюты с 2014 года как с точки зрения ее растущей рыночной капитализации, так и с ростом распространенности альткойнов за пределами биткойна.

В мае Cointelegraph сообщал об инициативе в Колорадо, предлагающей, чтобы пожертвования в крипте на избирательные кампании были ограничены такими же пределами, как и фиатные анонимные взносы — 20 долларов США, что может служить прецедентом, если она будет принята.

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