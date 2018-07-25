Digital Asset объявил о партнерстве с Google Cloud

Возглавляемый бывшим топ-менеджером банка JPMorgan Chase Блайт Мастерс блокчейн-стартап Digital Asset, ведущий поставщик решений для распределённого реестра (DLT), заключил партнерство с Google Cloud, как сообщает CoinDesk.

В рамках партнерства Digital Asset будет предоставлять инструменты и сервисы разработчикам блокчейн-решений, взаимодействующих с инфраструктурой платформы Google Cloud.

Последние также получат доступ к набору средств разработки Digital Asset Modeling Language. Ожидается, что доступ к полному комплекту инструментов и сервисов Digital Asset значительно упростит процесс создания, тестирования и развёртывания блокчейн-приложений, поскольку разработчикам не придётся заниматься настройкой базовой платформы.

Исполнительный директор Digital Asset Блайт Мастерс (Blythe Masters), в прошлом занимавшая должность главного финансового директора инвестиционного банка J. P. Morgan, заявила: "Мы сотрудничаем с Google Cloud чтобы предоставить разработчикам комплексный набор решений, который позволит им в полной мере раскрыть инновационный потенциал блокчейна.

Это, в свою очередь, снизит технические барьеры при разработке решений на базе технологии распределенного реестра". Новый сервис будет доступен разработчикам через магазин приложений Google Cloud.

Кроме того, платформа примет участие в приватном бета-тестировании программы для разработчиков Digital Asset, в рамках которого программистам будет предоставлен доступ к комплекту для создания ПО (SDK) и языку моделирования Digital Asset (DAML). Как сообщается в пресс-релизе компании, DAML — это мощный, интуитивно понятный язык смарт-контрактов, разработанный специально для использования в приложениях построенных на базе DLT.

Digital Asset надеется, что это партнёрство поможет компании в продвижении их DAML-платформы как услуги (PaaS). Руководитель платформы Google Cloud Financial Services Леонард Лоу также выразил свой оптимизм: "Технология распределенного реестра обладает огромным потенциалом, принося пользу не только потребителям финансовых услуг. Она способствует развитию и многих других сфер.

Мы рады предоставить новые инструменты разработчикам Google Cloud". В конце этого года Google Cloud проведет конференции для разработчиков DAML в Нью-Йорке и Лондоне. Компания Digital Asset основана в 2014 году и к настоящему времени насчитывает более 130 сотрудников.

Офисы компании расположены в Нью-Йорке, Лондоне, Цюрихе, Будапеште, Сиднее и Гонконге, а среди клиентов Digital Asset такие гиганты, как DTCC и ASX. С 2016 года компания является ведущим участником возглавляемого Linux Foundation блокчейн-консорциума Hyperledger.

Ранее сообщалось, что с целью расширения присутствия на мировом рынке, компания Digital Asset привлекла инвестиции на сумму более $40 млн.