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Нанкин запускает фонд для местных проектов блокчейн

Экономика » Криптовалюты

Нанкин, столица провинции Цзянсу в Китае, запустил инвестиционный фонд на 10 млрд. Юаней ($ 1,48 млрд.).

Нанкин запускает фонд для местных проектов блокчейн. 390001.jpeg

Нанкин объявил о создании нового крупного фонда на первом саммите Industrial Public Chain Summit (IPCS) вместе с промышленным альянсом Zhongguancun Blockchain Industry Alliance — базирующемся в Пекине альянсом предприятий и правительственных исследовательских институтов. Среди официальных лиц высокого уровня, которые, как сообщается, присутствовали на ICPS, был и заместитель секретаря Коммунистической партии Китая в Нанкине Ло Цюнь (Luo Qun).

На саммите также присутствовал О Кап-су (Oh Kap-soo), председатель поддерживаемого Южной Кореей научно-исследовательского института Global Finance Society.

Господин Кап-су отметил необходимость сотрудничества двух стран в деле содействия технологическим инновациям. Как сообщается, в рамках этой инициативы Нанкин будет поощрять и помогать блокчейн-компаниям создавать свою базу в городе.

Первым бенефициаром фонда станет блокчейн стартап по управлению активами UDAP Foundation. Ван Сяохуй (Wang Xiaohui), заместитель руководителя Исследовательского центра интернет-индустрии Университета Цинхуа, заявил на саммите о необходимости глобального сотрудничества, интеграции в отрасли, консенсуса и автономии для обеспечения будущего успеха токенизированной экономики.

Blockchain быстро набирает популярность на всех уровнях китайского правительства, так еще один крупный фонд, поддерживаемый правительством, был открыт в городе Ханчжоу в апреле этого года. После публичного одобрения президентом Си Цзиньпин этой технологии весной 2018 года, ИТ-министерство Китая стало последним правительственным органом для внедрения инноваций, а заместитель министра в этом месяце выступил за "промышленное" внедрение блокчейна во всех областях экономики и общества.

Тем временем, Народный банк Китая (PBoC), изучает интеграцию блокчейн и в прошлом месяце подал новую патентную заявку на цифровой кошелек, а также для основанную на блокчейн систему, предназначенную для токенизации бумажных чеков.

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