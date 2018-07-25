Блокчен поможет Ливерпулю стать самым экологически чистым

Этой цели власти города планируют достичь благодаря партнерству с цифровой эко-компанией Poseidon Foundation и интегрированию ее блокчейн-платформы в текущую деятельность. Ливерпуль поставил себе задачу стать экологичным городом уже достаточно давно.

С 2012–2016 годов, здесь наблюдается 550-процентное увеличение количества установок возобновляемых источников энергии, а выброс углекислого газа в городе сократился на 558 000 тонн.

В феврале власти Ливерпуля заявили, что планируют заменить 15 000 уличных фонарей светодиодными энергосберегающими лампами. А теперь морской город на северо-западе Англии собирается воспользоваться преимуществами технологии блокчейна для еще более амбициозной цели — к концу 2020 года превратить Ливерпуль в "город благоприятного климата".

Для интеграции блокчейн-платформы в городскую деятельность с властями будет сотрудничать компания Poseidon Foundation, специализирующаяся на применении технологии блокчейна для сохранения лесов.

В рамках соглашения Poseidon перенесет свою деятельность в Ливерпуль на год, для проведения испытаний своей технологии и "работы с местными школами, университетами и компаниями для развития образовательных программ по климатическому воздействию, которые сыграют важнейшую роль в осуществлении планов городского совета сократить выброс углекислого газа на 40% к 2030 году".

Стоит отметить, что Poseidon уже сотрудничает с одной из ливерпульских компаний, разрабатывающей первый в мире экологически чистый автомобиль. Мэр Ливерпуля Джо Андерсен отзывается о новом партнерстве следующим образом: "Технология Poseidon является первой технологией, которая предоставляет реальное решение для правительств, компаний и людей во всем мире, способное повернуть вспять причины изменения климата. Я очень рад, что это соглашение приведет в наш город инновационную технологию".

Ласло Жирич, основатель и CEO Poseidon, сказал: "Это новаторское партнерство не только для Poseidon и Ливерпуля, но и для всего мира. Впервые город будет использовать технологию блокчейн, чтобы выйти за рамки перераспределения своего углеродного выброса, что делает его лидером в борьбе с изменением климата.

Ливерпуль — это яркий пример для других городов Великобритании и всего мира в том, что может быть достигнуто за счет использования технологий, чтобы удовлетворить одну из самых больших проблем человечества. И теперь, когда стало ясно, что наша платформа полностью масштабируема, пришло время для других городов принять меры".

Партнерство Ливерпуля с Poseidon будет представлено на проводимом ООН мероприятии UN World Cities Day в конце октября. Дополнительно, Андерсен планирует организовать саммит, на котором будет продемонстрировано, каким образом Poseidon может сделать организации дружественными по отношению к окружающей среде.