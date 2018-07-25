Мельникова покидает ЦБ

Директор департамента финансовых технологий Алиса Мельникова ушла с должности директора департамента финансовых технологий ЦБ "в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России" (по сообщению пресс-службы ЦБ).

Она руководила департаментом чуть больше года — с 3 июля 2017 года. Исполняющим обязанности директора департамента финансовых технологий Банка России назначен заместитель директора Иван Зимин.

Направление финансовых технологий в ЦБ курирует первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, в ведении которой находятся организация и функционирование национальной платежной системы.

До прихода в Банк России Алиса Мельникова возглавляла компанию "Сбербанк-Технологии". Она заменила на этом посту (департамент ранее назывался финансовых технологий, проектов и организации процессов) Вадима Калухова, возглавлявшего подразделение с апреля 2016 года по 17 мая 2017 года. Ранее она занимала руководящие посты в "Ай-теко", ISG и Egar Technology.