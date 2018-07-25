Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков G20, проходившей в аргентинcком Буэнос-Айресе, заявил, что ее участники пока не смогли договориться о единых подходах к регулированию криптовалют.
Как цитируют его слова РИА Новости: "Тематика криптоактивов сквозняком прошла через несколько тем повестки дня. И через финрегулирование, и через финансирование развивающихся стран. Судя по всему, пока нет единого подхода... С другой стороны, "двадцатка" однозначно признала, что риска финансовой стабильности криптоактивы пока не несут. Это основной вывод".
По словам Сторчака, многие боятся появления мошенников в этой сфере, которые снимут большие деньги и исчезнут. "А население останется на бобах. При этом оно будет обращаться за помощью к властям, а регулирования и способов защиты пользователей криптоактивов пока нет", - отметил он.
"Криптовалюты являются риском для населения. С точки зрения финансовой грамотности, этому уделяется больше внимания, чтобы у нас через криптоактивы не появились новые "дольщики". Это касается всех, не только российских граждан. Тема защиты розничных потребителей криптоактивов звучала", - сказал Сторчак.
При этом он отметил, что все участники встречи сохраняют общий взгляд на развитие технологий в финансовой сфере. "С моей точки зрения, главное, что достигнутые договоренности о невмешательстве в саму технологию по производству криптовалют, в технологию майнинга - они выполняются. И в инженерию с уровня финансово-экономического блока стран "двадцатки" никто не вмешивается и не собирается вмешиваться. Бизнес может чувствовать себя спокойно", - добавил замминистра.
Как сообщалось ранее, в коммюнике, принятом по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков G20, отмечается, что криптоактивы в настоящее время не представляют риска для мировой финансовой стабильности, но необходимо оставаться настороже.
В документе также подчеркивается, что страны G20 одобряют усилия Совета по финансовой стабильности и надеются на продолжение их работы в области мониторинга потенциальных рисков криптовактивов.
Страны также призвали Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) к октябрю 2018 года разработать соответствующие стандарты для криптоактивов.
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