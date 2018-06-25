Южная Корея не вводит налог на прибыль от операций с криптовалютой

Министерство стратегии и финансов Южной Кореи опровергло сообщение о том, что правительство решило ввести 10% налог на прибыль от операций с криптовалютой.

22 июня одно из местных СМИ сообщило, что правительство приняло решение считать прибыль от операций с виртуальными деньгами "прочим доходом", который в соответствии с налоговым законодательством облагается ставкой в размере 10%.

Под прочим доходом понимается временный или нерегулярный доход, а не доход от предпринимательской деятельности.

С начала этого года южнокорейское правительство пытается спланировать способ введения налогов прибыль от торговли виртуальными деньгами. Руководители Министерства стратегии и финансов изучают опыт разных стран, их систему и подходы к налогообложению виртуальной валюты.

Однако, как отмечают местные эксперты, даже если правительство решит ввести налоги на прибыль от торговли криптовалютами, то это займет определенное время. Так как потребуется создать правовую основу, чтобы собирать с местных криптобирж необходимую информацию.