Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины объявила, что на данный момент добычей криптовалют в стране можно заниматься без лицензии.
Агентство заявило, что не планирует вводить обязательные лицензии на ведение данного вида деятельности в обозримом будущем.
Об этом говорится в официальном документе, предоставленном по запросу "Офиса эффективного регулирования" (BRDO).
В официальном заявлении сообщается, что вопрос о введении лицензирования в этом виде деятельности не рассматривался администрацией Госспецсвязи.
По последним данным, годовой доход украинских майнеров составляет более $100 000 000. Украина становится все более привлекательным местом для майнеров, на фоне того, как расходы на добычу криптовалют во многих других уголках Европы растут и остаются непомерно высокими при текущей стоимости биткойна.
По заявлению BRDO, отсутствие правовой определенности в отношении майнинга, как деятельности, являлось одной из главных проблем местной промышленности.
"Участникам рынка могли грозить штрафы и конфискация оборудования", - говорит эксперт BRDO Игорь Самоходский.
Самодходский также отметил, что предприниматели и компании, действующие в этом секторе, как правило, стараются избегать официальной регистрации связи с неопределенным правовым статусом криптовалют в стране. Он подчеркнул, что "непредсказуемость действий контрагентов и властей создают ряд препятствий для данной деятельности".
Майнинг на данный момент является лишь одним из множества сегментов криптоотрасли, ожидающих регулирования на Украине. Еще в октябре 2017 года в Верховную Раду были поданы три законопроекта о криптовалютах, однако депутаты так и не добились значительного прогресса по их принятию.
Лишь в середине мая этого года член законодательного собрания Алексей Мушак сообщил, что Верховная Рада Украины готовится к легализации криптовалют и в скором времени планирует рассмотреть законопроект, призванный легализовать оборот криптовалюты в стране.
По данным недавнего опроса, граждане Украины все больше осознают актуальность цифровых валют - 72% опрошенных знают, что такое криптовалюты, а 13% респондентов заявили, что являются их владельцами.
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