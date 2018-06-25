По суточному объёму транзакций DASH обошла Bitcoin Cash и Litecoin

По данным сервиса BitInfoCharts суточный объём транзакций в криптовалюте DASH превысил аналогичный показатель Bitcoin Cash, Litecoin и Dogecoin. Отметим, что средний размер комиссии в сети DASH составляет всего 0.026 USD, что в три раза ниже аналогичного показателя криптовалют Litecoin (0.084 USD) и в два - Bitcoin Cash (0.057 USD). Но пока это значение ещё намного выше величины средней комиссии у Dogecoin (0.0036 USD).

Сейчас DASH занимает 13-ю строчку рейтинга CoinMarketCap, торгуясь в районе $230. Токен демонстрирует суточный рост в 1,18%. Рыночная капитализация криптовалюты - $1,8 млрд.

В настоящее время больше всего транзакций производится в криптовалютах Ethereum (ETH), а также биткоин. DASH - анонимная криптовалюта с двухуровневой системой. Анонимность является как преимуществом валюты, так и её существенным недостатком, из-за которого от токена отказываются биржи, а регуляторы разных стран вводят запрет на его использование.

Напомним, в прошлом месяце японская биржа Coincheck и южнокорейская Korbit анонсировали делистинг DASH и нескольких других ориентированных на повышенную анонимность криптовалют.