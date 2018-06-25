Риски оборота криптовалюты выявят. И другие новости за выходные

— Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) собирается разработать стандарты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) применительно к криптовалютным операциям.

Об этом сообщила руководитель рабочей группы Госдумы РФ по оценкам риска оборота криптовалют Элина Сидоренко в своем Telegram-канале.

По ее словам, FATF уже разослала странам-участникам специальные анкеты с целью выявления основных рисков оборота криптовалюты, а также подготовила общий отчет о реальных и потенциальных рисках легализации преступных доходов.

— Ассоциация "Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности" (проект IPChain) приступает к строительству глобальной цифровой сети на основе технологии блокчейна.

В рамках проекта IPChain будет сотрудничать с партнерами в Азербайджане, Армении, Казахстане и Киргизии. Об этом сообщил директор цифровых технологий ассоциации Артем Товбин: "В рамках партнерства с Евразийской конфедерацией обществ правообладателей Ассоциация IPChain открывает сети в разных государствах.

Мы не мечтаем о будущем, мы его уже строим: узлы сети IPChain организуются в Азербайджане, Армении, Казахстане и Кыргызстане."

— Заблокировано семь аккаунтов блокчейна EOS. такое решение решение принято командой из 21 производителя блоков, ответственных за проверку транзакций в новом блокчейне.

Это позволило остановить злоумышленников, обманом выманивших более $20 000 у нескольких пользователей EOS. Но централизованное решение будет иметь далеко идущие последствия в будущем — и не только для EOS, но и для многих других блокчейнов.

В процессе миграции из блокчейна Эфириума на собственный блокчейн EOS, владельцам токенов пришлось регистрировать свои новые адреса кошельков EOS. В процессе перехода некоторые пользователи были обмануты мошенниками, которые выманили у них закрытые ключи.

В рамках криптовалютного пространства это означает, что пользователь потерял свою криптовалюту навсегда. Однако из-за "переезда" блокчейна EOS мошенники не смогли сразу продать токены, поскольку для их разблокировки надо не менее 72 часов, и скрыться с выручкой. По правилам EOS все токены, кроме 10 монет EOS были заблокированы.

— IBM iX и поставщик рекламного ПО Mediaocean объединяются в блокчейн-консорциум, специализирующийся на рекламной индустрии.

Согласно пресс-релизу, консорциум, в который уже вступили Kelloggs, Kimberly-Clark, Pfizer и Unilever, будет использовать технологию блокчейна для обеспечения укрепления доверительных отношений в результате прозрачной отчетности в рекламной индустрии.

В частности, разрабатываемая партнерами блокчейн-платформа позволит получить и отследить неизменность и прозрачность данных о цепочке поставок цифровых рекламных объявлений, помогая компаниям определить где и как именно расходуется их бюджет на рекламу.

По словам представителей IBM iX, блокчейн способен предоставить "единый источник истины", а также "устранить сомнения и неопределенность", которые в настоящее время распространены в средствах массовой информации.

Тестовая версия новой блокчейн-платформы для рекламной индустрии будет представлена в июле 2018 года.

— Турецкая криптовалюта Turcoin, продажи которой начались в октябре 2017, оказалась финансовой пирамидой. Обнаружить это удалось только после того, как ее основатели покинули страну и прихватили с собой 100 млн турецких лир (около $21 млнв), которые собрал проект примерно с 10 000 инвесторов.

По сообщениям Ahval News, заявленная сумма может быть сильно занижена и реальный ущерб составляет в 10 раз больше. Криптовалюта была запущена стамбульской компанией Hipper, которую основали Мухаммед Сатироглу (Muhammed Satıroğlu) и Садун Кайя (Sadun Kaya) также в 2017 году. Они утверждали, что Turcoin станет "национальной криптовалютой", даже если правительство не признает ее.

— Лондонская компания Crypto Facilities запускает фьючерсы на лайткоин (LTC). Согласно сообщению, инвесторы смогут открывать как длинные, так и короткие позиции на регулируемой платформе с недельными, месячными и квартальными расчетами.

"Это решение обусловлено наличием многочисленных запросов от наших клиентов. Новые контракты на пару лайткоин-доллар США повысят прозрачность цен, ликвидность и эффективность на криптовалютных рынках", — отметил исполнительный директор Crypto Facilities Тимо Шлафер (Timo Schlaefer).

По мнению создателя Лайткоина Чарли Ли, фьючерсы предоставят доступ к альткоину институциональным инвесторам, что повысит ликвидность монеты и облегчит ее взаимодействие с пользователями. В мае компания Crypto Facilities запустила фьючерсы на эфириум.

— В городе Руиан провинции Чжэцзян полиция арестовала 16 подозреваемых в распространении программы для скрытого майнинга криптовалюты Siacoiа. По версии правоохранительных органов, группа злоумышленников вступила в сговор с персоналом фирмы, обслуживающим компьютеры в десятках интернет-кафе Китая.

Они вступили в сговор с фирмами, которые занимались техническим обслуживанием компьютеров в инnтернет-кафе для распространения вредоносной программы во время планового техобслуживания оборудования.

Обнаружено более 100 000 зараженных компьютеров в интернет-кафе 30 городов Китая. По предварительной оценке ущерб пока составляет около 5 млн. юаней (около $ 800 тыс.) от продажи добытой криптовалюты, правоохранительные органы не могут гарантировать, что действие распространения программы завершено.

— Банк России опубликовал проект поправок в положение "О правилах осуществления перевода денежных средств", которые уточняют порядок операций по аккредитивам с использованием технологии блокчейна.

"Проектом уточняется порядок зачисления денежных средств на банковский счет получателя, а также особенности обмена информацией и предоставления документов по аккредитиву в электронном виде с использованием информационных систем, в том числе распределенных информационных систем (блокчейн)", — следует из пояснительной записки к документу.

Согласно поправкам, участники расчетов будут предоставлять в банки ссылки на созданные на основе блокчейна информационные системы, в которых будут содержаться документы по аккредитиву. Изменения вступят в силу через 10 дней с момента официальной публикации документа.

— В связи с повышенным спросом на дешевую электроэнергию со стороны криптовалютных майнеров, в канадской государственной энергетической компании Hydro-Quebec представили на рассмотрение энергорегулятора Régie de l'énergie проект, согласно которому майнерам будет предложено самостоятельно указать цену, которую они готовы платить за потребляемую электроэнергию.

Помимо всего прочего проект предусматривает и другие параметры, которые необходимо будет указать компаниям в конкурсной заявке на получение возможности добывать криптовалюту в Квебеке. Также необходимо будет указать объемы энергопотребления, количество рабочих мест и размер инвестиций.

Со своей стороны, Hydro-Quebec предлагает дополнительные 500 Мвт к доступным ранее 120 МВт. Шаг цены составит 1 канадский цент за киловатт/час.

— Кредиторы биткоин-биржи Mt Gox смогут вернуть свои средства в биткоинах в начале-середине 2019 года — токийский суд принял решение приостановить процедуру банкротства компании и начать процесс гражданской реабилитации. Ходатайство об этом было подано в октябре 2017 года.

По словам доверительного управляющего биржи Mt Gox Нобуаки Кобаяси (Nobuaki Kobayashi), процесс гражданской реабилитации дает возможность вернуть биткоины, а не денежную компенсацию за них, по цене, существовавшей на момент взлома (около $440 за монету), что предусмотрено процедурой банкротства.

Кобаяси также подтвердил, что он перестает продавать биткоины и биткэши со счетов закрытой биржи для расчетов с кредиторами компании, как он делал это ранее.

— Разработчики криптовалюты ZCash, капитализация которой на сегодняшний день составляет $700 млн, столкнулись с проблемой во время работы над обновлением Overwinter.

За несколько дней до официальной даты запуска обновления, которое будет реализовано путем хард форка, на официальном форуме разработчиков криптовалюты появилась запись от единоличного сопроводителя программного клиента для Windows Джейна Мерсера (D. Jane Mercer), в которой он угрожает прервать разработку ПО и выпустить конкурирующую монету на базе форка ZCash если его требования не будут удовлетворены.

В сообщении говорится, что весь прошлый год Мерсер жил за счет комиссий и пожертвований, которые получал за свою работу над клиентами, однако, когда деньги закончились, ему какое-то время пришлось работать бесплатно.

— Оператор энергосетей провинции Аньхой на востоке Китая обратился в полицию из-за несанкционированной утечки электроэнергии. В результате розыскных действий была обнаружена нелегальная майнинговая ферма биткоина и эфира.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый приобрел 200 устройств для майнинга криптовалют, но очень скоро обнаружил, что ежедневные траты на электричество составляют более 6000 юаней (около $930).

Он закоротил счетчик и потреблял электричество нелегально и бесплатно и успел израсходовать 150 кВт за 1 месяц. Майнер задержан полицией и уверяет, что он не успел получить какую-либо прибыль.

Ранее в Китае полиция конфисковала в Тяньцзине 600 устройств для майнинга и арестовала шестерых человек по подозрению в незаконном потреблении электричества.

— В Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Департамент по надзору за бизнесом в Калифорнии поступило 134 жалобы с обвинениями криптобиржи Coinbase в мошенничестве. В SEC официально подтвердили 115 жалоб.

Клиенты жалуются на то, что криптобиржа без каких-либо объяснений удерживает их средства на длительный срок. Обращения в службу поддержки не дают результата, так как они либо игнорируются, либо ответы содержат формальные отписки. В большинстве своем жалобы похожи одна на другую. Деньги ушли, но до адресата так и не дошли, а поддержка уверяет, что разбирается с проблемой.

В других случая средства блокируются на счете и с ними ничего нельзя сделать. Были даже прецеденты, когда в ответ на жалобы на некачественную работу биржи, Coinbase блокировала пользователя. По словам представителя компании, Coinbase прилагает все усилия, чтобы лучше обслуживать клиентов.