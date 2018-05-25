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Глава ЦБ на ПМЭФ рассказала об отношении регулятора к крипте

Экономика » Криптовалюты

"К криптовалютам мы относимся с большой настороженностью, потому что там есть опасности с двух сторон, и они реализуются. Это не теоретические опасности", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Глава ЦБ на ПМЭФ рассказала об отношении регулятора к крипте. 387300.jpeg

Криптовалюты часто используются для отмывания незаконных средств. "Это нас не может не беспокоить, поэтому мы финансовую систему с самого начала предупредили и остаемся на этих позициях: любую попытку использовать мы будем рассматривать как непонятный анонимный источник. Банки должны знать своих клиентов и понимать, что за операцию они финансируют", - сказала Набиуллина.

Криптовалюты глава ЦБ назвала "высокоспекулятивним, высоковолатильным нечто". "Это, конечно, не способ надежного сбережения, инвестирования. Многие могут быть просто обмануты перспективами быстрого обогащения", - пояснила глава ЦБ.

По ее мнению, криптовалюты мало похожи на деньги - это явление не до конца понятно. "Весь мир пытается понять, что это. Мало кто определяет это как фиатную валюту или подобие фиатной валюты. То ли это актив, то ли это имущество, то ли это права - такие споры есть, потому что это явление не до конца понятно", - сказала Набиуллина.

По ее словам, в самих финансовых технологиях, которые лежат в основе криптовалют - блокчейн, "Мастерчейн" - ЦБ видит большие перспективы и тестирует их вместе с рынком.

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